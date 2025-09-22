Ørsted anlægger sag for at afværge finanskrise fra amerikansk projektkollaps

Den danske energigigant Ørsted har anlagt sag mod de amerikanske myndigheder med krav om et påbud om at ophæve en pludselig “stopordre” på sit Revolution Wind-projekt. Søgsmålet, der er anlagt ved en amerikansk domstol, repræsenterer et markant forsøg fra virksomhedens side på at afbøde alvorlige økonomiske konsekvenser. Projektet, der er cirka 80 % færdigt, blev brat stoppet for omkring en måned siden, hvilket udløste en krise, som analytikere mener kan have katastrofale langsigtede konsekvenser for virksomheden.

De umiddelbare økonomiske konsekvenser

Den juridiske kamp medfører betydelige og eskalerende omkostninger. Ifølge analytiker Jacob Pedersen fra Sydbank koster suspenderingen af ​​arbejdet virksomheden hundredvis af millioner af danske kroner om ugen, og den økonomiske skade forventes at stige dramatisk, hvis ordren ikke ophæves inden udgangen af ​​september. Retsdokumenter indgivet af projektets ejerforening angiver, at det vil lide “uoprettelig skade”, hvis arbejdet ikke genoptages hurtigt. Usikkerheden omkring projektets fremtid har endda fået Ørsted til at diskutere muligheden for helt at annullere Revolution Wind, sammen med et andet stort amerikansk projekt, Sunrise Wind.

Risiko for “junkstatus” og langsigtet skade

Et definitivt projektkollaps kan have katastrofale konsekvenser for Ørsteds kreditværdighed. Virksomheden risikerer en nedgradering af kreditvurderingen til “junkstatus”, hvilket ville gøre fremtidig kapitalfremskaffelse til andre projekter uoverkommeligt dyr og vanskelig. Pedersen advarer om, at en sådan nedgradering kan udløses, hvis “stopordren” forbliver gældende i tre til seks måneder. Denne dystre udsigt understreger retssagens kritiske karakter for Ørsteds økonomiske sundhed, da den arbejder på at undgå en krise, der ville bringe dens evne til at operere effektivt og finansiere sine ambitiøse vedvarende energiprojekter i fare.