Ørsted, Genmab og Mærsk deler kalenderen med Ambu, GN og Matas i dag

Finanskalenderen peger på regnskab torsdag fra A.P. Møller-Mærsk, Genmab, Ørsted, GN Store Nord, Ambu, Matas, NNIT og Columbus.

Mærsk og Genmab hævede forventningerne i august, mens Ørsted fastholdt dem

→ Mærsk og Genmab hævede forventningerne i august, mens Ørsted fastholdt dem

Otte selskaber fra Mærsk til Columbus har regnskab torsdag 5. november

→ Otte selskaber fra Mærsk til Columbus har regnskab torsdag 5. november

Torsdag 5. november 2026 står en række selskaber i finanskalenderen med regnskab. A.P. Møller-Mærsk, Genmab, Ørsted, GN Store Nord, Ambu, Matas, NNIT og Columbus ventes alle at offentliggøre tal for perioden afsluttet 30. september 2026.

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Mærsk og Genmab hævede i august

Mærsk opjusterede forventningerne, da halvårsrapporten kom 13. august 2026. Selskabet pegede dengang på vækst i volumen og indtjening i 2. kvartal. NPinvestors seneste kursdata viser 22.200,00 DKK, et fald på 1,77 % ved seneste handelsdag.

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Genmab hævede også forventningerne. I regnskabet fra 6. august 2026 steg omsætningen 25 % til 2.051 mio. USD i første halvår mod 1.640 mio. USD året før. Aktien står i 3.578,00 DKK efter et fald på 3,79 % ved seneste handelsdag.

Ørsted genoptog udbyttet

Ørsted fastholdt forventningerne 13. august 2026 og genoptog udbytte for 2026. EBITDA eksklusive nye partnerskaber og annulleringsomkostninger steg 8 % til 15,0 mia. kr. i første halvår. Aktien steg 4,60 % til 142,00 DKK ved seneste handelsdag.

GN Store Nord opjusterede 19. august 2026 sin EBITA-margin til 9-10 %. Det skete efter et 2. kvartal med organisk vækst på -4 %. Omsætningen i fortsættende aktiviteter faldt 6 % til 2.171 mio. kr.

Hos NNIT faldt omsætningen i 2. kvartal 4,5 % til 441,6 mio. kr. ifølge regnskabet fra 27. august 2026, mens forventningerne blev fastholdt. Columbus meldte 19. august 2026 om en stigning på 2 % til 420 mio. kr. i Q2. For første halvår faldt omsætningen dog 1 % til 838 mio. kr.

Ambu og Matas står også på listen. Ambu-aktien steg 4,25 % til 85,95 DKK ved seneste handelsdag, mens Matas står i 97,20 DKK efter en stigning på 1,67 %.

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