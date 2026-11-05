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Ørsted, Genmab og Mærsk deler kalenderen med Ambu, GN og Matas i dag

Finanskalenderen peger på regnskab torsdag fra A.P. Møller-Mærsk, Genmab, Ørsted, GN Store Nord, Ambu, Matas, NNIT og Columbus.

Henrik Solgaard
Henrik Solgaard · Journalist 5. nov 2026 · kl. 07.10 · 2 min. læsetid
✓ Gennemgået af Mads Kjeldsen
Ørsted, Genmab og Mærsk deler kalenderen med Ambu, GN og Matas i dag
KORT FORTALT
Otte selskaber fra Mærsk til Columbus har regnskab torsdag 5. november
Genmabs omsætning steg 25 % til 2.051 mio. USD i første halvår
Mærsk og Genmab hævede forventningerne i august, mens Ørsted fastholdt dem

Torsdag 5. november 2026 står en række selskaber i finanskalenderen med regnskab. A.P. Møller-Mærsk, Genmab, Ørsted, GN Store Nord, Ambu, Matas, NNIT og Columbus ventes alle at offentliggøre tal for perioden afsluttet 30. september 2026.

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Mærsk og Genmab hævede i august

Mærsk opjusterede forventningerne, da halvårsrapporten kom 13. august 2026. Selskabet pegede dengang på vækst i volumen og indtjening i 2. kvartal. NPinvestors seneste kursdata viser 22.200,00 DKK, et fald på 1,77 % ved seneste handelsdag.

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Genmab hævede også forventningerne. I regnskabet fra 6. august 2026 steg omsætningen 25 % til 2.051 mio. USD i første halvår mod 1.640 mio. USD året før. Aktien står i 3.578,00 DKK efter et fald på 3,79 % ved seneste handelsdag.

Ørsted genoptog udbyttet

Ørsted fastholdt forventningerne 13. august 2026 og genoptog udbytte for 2026. EBITDA eksklusive nye partnerskaber og annulleringsomkostninger steg 8 % til 15,0 mia. kr. i første halvår. Aktien steg 4,60 % til 142,00 DKK ved seneste handelsdag.

GN Store Nord opjusterede 19. august 2026 sin EBITA-margin til 9-10 %. Det skete efter et 2. kvartal med organisk vækst på -4 %. Omsætningen i fortsættende aktiviteter faldt 6 % til 2.171 mio. kr.

Hos NNIT faldt omsætningen i 2. kvartal 4,5 % til 441,6 mio. kr. ifølge regnskabet fra 27. august 2026, mens forventningerne blev fastholdt. Columbus meldte 19. august 2026 om en stigning på 2 % til 420 mio. kr. i Q2. For første halvår faldt omsætningen dog 1 % til 838 mio. kr.

Ambu og Matas står også på listen. Ambu-aktien steg 4,25 % til 85,95 DKK ved seneste handelsdag, mens Matas står i 97,20 DKK efter en stigning på 1,67 %.

Selskab Ticker Periode afsluttet
A.P. Møller-Mærsk MAERSK-B 30. september 2026
Ambu A/S AMBU-B 30. september 2026
Columbus COLUM 30. september 2026
Genmab GMAB 30. september 2026
GN Store Nord GN 30. september 2026
Matas MATAS 30. september 2026
NNIT NNIT 30. september 2026
Ørsted ORSTED 30. september 2026
Torsdag 5. november 2026: forventede regnskaber. Se hele finanskalenderen.

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Kilder: Npinvestor
Nævnte emnerA.P. Møller-MærskfinanskalenderGenmabGN Store NordØrstedregnskaber
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