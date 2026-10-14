Ørsted og Vestas trak C25 ned onsdag

C25 faldt 0,61 pct. onsdag den 14. oktober og lukkede i 1.829,03. Siden nytår er indekset oppe 0,27 pct.

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Bredden: 43 af 101 danske aktier lukkede højere, og 46 lukkede lavere.

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Største stigere og fald i C25 onsdag

Pandora steg mest med 1,54 pct. til 830,60 kr. Ørsted faldt mest med 3,92 pct. til 126,25 kr.

Uden for C25, blandt aktier med en omsætning over 1 mio. kr., størst stigning havde Solar (+1,48 pct.), Matas (+1,41 pct.), Bang & Olufsen (+1,41 pct.); størst fald havde DFDS A/S (-2,81 pct.), TORM plc (-2,55 pct.), Grønlandsbanken (-2,52 pct.).

Dagens største omsætning

Novo Nordisk havde den største omsætning med ca. 959 mio. kr. (3.747.743 aktier). Omsætningen er beregnet som antal handlede aktier gange lukkekursen.

Aktie Kurs Ændring Omsætning ca. Novo Nordisk 255,95 kr. -0,27 % 959 mio. kr. DSV 1.156,00 kr. +0,22 % 471 mio. kr. Novonesis 449,00 kr. +1,47 % 383 mio. kr. Genmab 2.481,00 kr. +0,45 % 353 mio. kr. Vestas 185,85 kr. -1,93 % 330 mio. kr.

Sådan gik nabobørserne

Indeks Lukkede i I dag I år C25 1.829,03 -0,61 % +0,27 % OMXS30 3.277,62 +0,02 % +13,69 % DAX 25.328,73 +0,27 % +3,42 % Euro Stoxx 50 6.183,73 +0,27 % +6,77 %

Insiderhandler i onsdagens meddelelser

Kl. Selskab Person Handel Beløb 15.52 Danske Bank A/S APMH Invest A/S, nærtstående til næstformand for bestyrelsen Martin Nørkjær Larsen Salg 5,4 mio. kr. 10.33 GreenMobility A/S Mads Korning, cFO Salg 717.000 kr. 09.15 NORDEN A/S Motortramp, nærtstående til bestyrelsesmedlem Salg 1,1 mio. kr. 09.04 Dataproces Group A/S Ulstrup Invest ApS, nærtstående til bestyrelsesformand Mikkel Ulstrup Køb 17.000 kr.

Alle danske insiderhandler står løbende på insiderhandler-oversigten.

Kalenderen torsdag

Ifølge finanskalenderen ventes regnskab torsdag fra Nordea. Datoer kan flytte sig.

Se hele finanskalenderen.

Valuta og råvarer

En dollar kostede 6,7227 kr. (+0,72 pct.). En euro kostede 7,4754 kr. (0,00 pct.). 100 svenske kroner kostede 66,84 kr. 100 norske kroner kostede 70,37 kr.

Råvarer ved seneste notering: Brent-olie 104,28 dollar pr. tønde (-0,47 pct.), guld 4.155,27 dollar pr. troy ounce (-0,38 pct.), sølv 58,99 dollar pr. troy ounce (-2,10 pct.). Se også valutakurser og råvarepriser.

Tallene er NPinvestors egne kursdata, opgjort efter børslukning onsdag den 14. oktober. Kurser kan være op til 20 minutter forsinkede og afvige lidt fra børsens officielle slutkurser. Artiklen er ikke en anbefaling. Tidligere markedsrapporter.