Ørsted og Vestas trak C25 ned onsdag

C25 faldt 0,61 pct. onsdag den 14. oktober og lukkede i 1.829,03. Siden nytår er indekset oppe 0,27 pct.PROSe insiderhandler i realtid – få besked, når direktører køber aktier.Opret gratis bruger →
Bredden: 43 af 101 danske aktier lukkede højere, og 46 lukkede lavere.
Største stigere og fald i C25 onsdag
Pandora steg mest med 1,54 pct. til 830,60 kr. Ørsted faldt mest med 3,92 pct. til 126,25 kr.
|Steg
|Ændring
|Faldt
|Ændring
|Pandora
|+1,54 %
|Ørsted
|-3,92 %
|Novonesis
|+1,47 %
|Vestas
|-1,93 %
|Royal Unibrew
|+0,89 %
|NKT A/S
|-1,57 %
|FLSmidth & Co.
|+0,84 %
|Jyske Bank A/S
|-1,20 %
|Rockwool
|+0,80 %
|Danske Bank
|-1,12 %
Uden for C25, blandt aktier med en omsætning over 1 mio. kr., størst stigning havde Solar (+1,48 pct.), Matas (+1,41 pct.), Bang & Olufsen (+1,41 pct.); størst fald havde DFDS A/S (-2,81 pct.), TORM plc (-2,55 pct.), Grønlandsbanken (-2,52 pct.).
Dagens største omsætning
Novo Nordisk havde den største omsætning med ca. 959 mio. kr. (3.747.743 aktier). Omsætningen er beregnet som antal handlede aktier gange lukkekursen.
|Aktie
|Kurs
|Ændring
|Omsætning ca.
|Novo Nordisk
|255,95 kr.
|-0,27 %
|959 mio. kr.
|DSV
|1.156,00 kr.
|+0,22 %
|471 mio. kr.
|Novonesis
|449,00 kr.
|+1,47 %
|383 mio. kr.
|Genmab
|2.481,00 kr.
|+0,45 %
|353 mio. kr.
|Vestas
|185,85 kr.
|-1,93 %
|330 mio. kr.
Sådan gik nabobørserne
|Indeks
|Lukkede i
|I dag
|I år
|C25
|1.829,03
|-0,61 %
|+0,27 %
|OMXS30
|3.277,62
|+0,02 %
|+13,69 %
|DAX
|25.328,73
|+0,27 %
|+3,42 %
|Euro Stoxx 50
|6.183,73
|+0,27 %
|+6,77 %
Insiderhandler i onsdagens meddelelser
|Kl.
|Selskab
|Person
|Handel
|Beløb
|15.52
|Danske Bank A/S
|APMH Invest A/S, nærtstående til næstformand for bestyrelsen Martin Nørkjær Larsen
|Salg
|5,4 mio. kr.
|10.33
|GreenMobility A/S
|Mads Korning, cFO
|Salg
|717.000 kr.
|09.15
|NORDEN
|A/S Motortramp, nærtstående til bestyrelsesmedlem
|Salg
|1,1 mio. kr.
|09.04
|Dataproces Group A/S
|Ulstrup Invest ApS, nærtstående til bestyrelsesformand Mikkel Ulstrup
|Køb
|17.000 kr.
Alle danske insiderhandler står løbende på insiderhandler-oversigten.
Kalenderen torsdag
Ifølge finanskalenderen ventes regnskab torsdag fra Nordea. Datoer kan flytte sig.
Se hele finanskalenderen.
Valuta og råvarer
En dollar kostede 6,7227 kr. (+0,72 pct.). En euro kostede 7,4754 kr. (0,00 pct.). 100 svenske kroner kostede 66,84 kr. 100 norske kroner kostede 70,37 kr.
Råvarer ved seneste notering: Brent-olie 104,28 dollar pr. tønde (-0,47 pct.), guld 4.155,27 dollar pr. troy ounce (-0,38 pct.), sølv 58,99 dollar pr. troy ounce (-2,10 pct.). Se også valutakurser og råvarepriser.
Tallene er NPinvestors egne kursdata, opgjort efter børslukning onsdag den 14. oktober. Kurser kan være op til 20 minutter forsinkede og afvige lidt fra børsens officielle slutkurser. Artiklen er ikke en anbefaling. Tidligere markedsrapporter.