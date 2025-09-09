Ørsteds juridiske kamp med Trump-administrationen udvikler sig til en dødvande på 2 millioner dollars om dagen

Den danske energigigant Ørsted står nu over for en juridisk og økonomisk kamp med høje indsatser, efter at Trump-administrationen har udstedt en “stopordre” på sit massive Revolution Wind-projekt. Retsdokumenter afslører, at den ensidige, udøvende handling koster virksomheden et svimlende tocifret millionbeløb hver eneste dag. Denne juridiske udfordring, der søger at genoptage byggeriet øjeblikkeligt, repræsenterer en kritisk test for internationale investeringer i ren energi i en tid med øget politisk og regulatorisk usikkerhed.

Et projekt på 6 milliarder dollars i fare

Ifølge juridiske dokumenter indgivet til en domstol i Washington D.C. anslås nedlukningen af ​​Revolution Wind-projektet konservativt at koste mere end 2 millioner dollars om dagen. Indgivelsen, der kræver, at projektet får lov til at genoptages inden for 14 dage, argumenterer for, at virksomheden vil lide “uoprettelig skade”, hvis forsinkelsen fortsætter. Da projektet allerede er 80 procent færdigt, og der mangler at blive installeret lidt under to dusin turbiner, risikerer monteringsomkostningerne en fuldstændig aflysning, hvilket kan resultere i et samlet tab på over 6 milliarder dollars. Dokumenterne hævder, at projektet allerede har beskæftiget over 2.000 mennesker og har været en hjørnesten i den lokale økonomiske udvikling.

Den nationale sikkerhedsbegrundelse under lup

Administrationens begrundelse for den pludselige stop er en bekymring for “national sikkerhed”, hvor embedsmænd nævner en risiko fra “undervandsdroner” og potentielle “dronesværmangreb” lanceret fra en vindmøllepark. Ørsteds juridiske team udfordrer dog disse påstande direkte og hævder, at stopordren blev udstedt “uden varsel eller konsultation” og “ikke nævner nogen gyldig juridisk myndighed”. De argumenterer for, at beslutningen modsiger en flerårig vurderingsproces, der involverede 12 offentlige myndigheder og allerede havde etableret foranstaltninger til at beskytte militære operationer og radar. Dette sammenstød af fortællinger sætter en skarp pointe i sagens juridiske og geopolitiske kompleksitet.

En bredere krise og det diplomatiske spor

Revolution Wind-projektets problemer kommer på et turbulent tidspunkt for Ørsted, der har set sin aktiekurs falde med over 80 procent fra toppen. Stillet over for en bredere finanskrise godkendte virksomhedens aktionærer for nylig en plan på 60 milliarder kroner om at sælge nye aktier for at sikre kapital til fremtidige projekter. Som reaktion på den amerikanske hindring forfølger virksomheden en tosporet strategi: et offentligt søgsmål for at ophæve ordren og en privat diplomatisk indsats, der involverer et team på 200 personer. Som Ørsteds ledelse har udtalt, gør virksomheden “alt”, hvad den kan, for at ophæve stopordren, og resultatet af denne juridiske og diplomatiske kamp vil sandsynligvis få betydelige konsekvenser ikke kun for virksomheden, men også for den amerikanske offshore vindindustris fremtid.