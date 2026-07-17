Ofcom indleder undersøgelse af TikTok over børns sikkerhed online

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

Den britiske medietilsynsmyndighed Ofcom har indledt en formel undersøgelse af TikTok for at afklare, om platformen lever op til kravene om at beskytte børn mod skadeligt indhold. Det oplyser Ofcom ifølge The Guardian og Sky News, som begge bekræfter, at undersøgelsen sker knap et år efter, at nye regler under Storbritanniens Online Safety Act trådte i kraft.

Kernen i sagen er TikToks metoder til at verificere brugernes alder. Ofcom udtrykker “særlig bekymring” for, om platformens aldersverificering reelt er effektiv nok til at forhindre, at mindreårige udsættes for indhold relateret til selvskade og selvmord, fremgår det af myndighedens udmelding.

Annonce · Saxo Er du klar til at investere? Åbn en gratis konto hos Saxo og få adgang til aktier, ETF'er og obligationer til lave priser. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

Skærpet lovgivning lægger pres på techgiganter

Undersøgelsen er den seneste i en række tiltag fra Ofcom, siden Online Safety Act begyndte at få praktisk betydning for de store platforme. Loven pålægger sociale medier at implementere robuste systemer til aldersverificering og indholdsmoderation for at skærme børn fra skadeligt materiale.

Hvis TikTok findes skyldig i overtrædelser af loven, risikerer selskabet betydelige bøder. Ofcom har beføjelse til at pålægge sanktioner på op til 10 procent af et selskabs globale omsætning, hvilket for en global aktør som TikTok kan løbe op i massive summer.

Betydning for investorer og techsektoren

Sagen understreger den stigende regulatoriske risiko, som globale techplatforme står over for i Europa. For investorer med eksponering mod moderselskabet ByteDance – der dog ikke er børsnoteret – er sagen mindre direkte relevant på aktiemarkedet, men den illustrerer et bredere mønster: Regulatorer i både EU og Storbritannien skærper i stigende grad kontrollen med sociale medier og deres håndtering af børns sikkerhed online.

For danske investorer, der følger techsektoren generelt, er det værd at holde øje med, om lignende undersøgelser kan brede sig til andre platforme som Meta, Snap eller YouTube, hvilket kunne påvirke det bredere regulatoriske landskab for digitale annoncebaserede forretningsmodeller i Europa.

Hvad sker der nu

Ofcom har endnu ikke fastsat en tidsramme for, hvornår undersøgelsen af TikTok forventes afsluttet. Myndigheden vil i den kommende periode indsamle dokumentation og data om, hvordan platformens aldersverificeringssystemer fungerer i praksis, og om de er tilstrækkelige til at opfylde kravene i loven.

TikTok har tidligere fremhævet, at selskabet arbejder løbende på at forbedre sine sikkerhedsforanstaltninger for mindreårige brugere, men sagen føjer sig til en række af tilbagevendende udfordringer for platformen, der de seneste år har været under pres fra myndigheder i flere lande angående databeskyttelse og indholdsmoderation.

Kilder: The Guardian, News