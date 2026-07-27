Olie dykker, aktier og guld stiger på pause i Iran-USA-konflikten

Global våbenhvile mellem USA og Iran sender oliepriserne ned og løfter aktiefutures og guld, mens investorer nu venter på Fed og regnskabssæson.

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

Oliepriserne styrtdykkede, mens aktiefutures og guld steg, efter USA og Iran har indgået en pause i de gensidige angreb. Ifølge både MarketWatch og Investing.com sendte nyheden om roen investorer i retning af risikofyldte aktiver, mens efterspørgslen efter olie som geopolitisk risikopræmie faldt markant.

CNBC oplyser, at olieprisen faldt med op mod 5 procent, efter Iran angiveligt har signaleret, at landet vil indstille angreb, så længe den amerikanske pause holder. Det står i skarp kontrast til udviklingen blot to uger forinden, hvor eskalerende kamphandlinger ifølge Financial Times havde presset Brent-olien op over 100 dollar tønden.

Annonce · Nordnet Er du klar til at investere? Kom godt i gang med en aktiesparekonto hos Nordnet — lave omkostninger og nem adgang til aktier, fonde og ETF'er. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

Forhandlinger om Hormuzstrædet i fokus

Bag pausen ligger ifølge Fortune også nye forhandlinger mellem Iran og Oman, der angiveligt kredser om at lade Iran styre skibstrafik gennem Hormuzstrædet med færre restriktioner for fragtskibe. Strædet er en af verdens mest kritiske olietransportruter, og enhver afspænding her har historisk haft stor betydning for det globale oliemarked.

Netop usikkerheden om Hormuzstrædet har været en central drivkraft bag de seneste ugers prisudsving, og en løsning her kan ifølge flere af kilderne forklare en stor del af den kraftige nedadgående bevægelse i råoliepriserne.

Aktier og guld stiger samtidig

Reaktionen på de globale markeder var umiddelbar. Ifølge Fortune sprang både det sydkoreanske Kospi-indeks og amerikanske aktiefutures i vejret på nyheden, mens Investing.com beskriver en bred stigning i Wall Street-futures drevet af faldende oliepriser.

Samtidig steg guldprisen med over 1 procent, viser tal fra BeInCrypto. Den kombinerede bevægelse — fald i olie, stigning i aktier og guld — afspejler ifølge kilderne en bredere lettelse over, at inflations- og renterisikoen fra en optrappet Mellemøsten-konflikt for nu er skudt til hjørne.

Lavere oliepriser mindsker normalt presset på forbrugerpriserne og kan derfor også dæmpe forventningerne til fremtidige renteforhøjelser, hvilket forklarer den positive reaktion i både aktier og guld samtidig.

Fed-møde og regnskaber venter forude

Selvom markedet fejrer den midlertidige ro, er investorernes opmærksomhed allerede rettet mod næste store begivenhed: Et kommende rentemøde i den amerikanske centralbank, Federal Reserve. Ifølge Investing.com og Fortune venter Wall Street spændt på, hvordan Fed vurderer den seneste geopolitiske udvikling i sin kommende rentebeslutning, samtidig med at en ny regnskabssæson nærmer sig.

For danske investorer er udviklingen relevant på flere fronter. Faldende oliepriser kan lette presset på energitunge sektorer og forbrugerøkonomien i Europa, mens en mere afdæmpet rentesti fra Fed typisk understøtter risikovillige aktiver, herunder danske vækstaktier og C25-indekset. Samtidig understreger episoden, hvor følsomme markederne fortsat er over for udviklingen omkring Hormuzstrædet, som er afgørende for globale energipriser.

Læs også: Olien falder og obligationer stiger, efter USA og Iran holder pause i konflikten

Kilder: MarketWatch, Investing.com, Fortune, CNBC, Beincrypto, Financial Times