Olie styrtdykker og aktiefutures stiger efter pause i USA-Iran-konflikten

Amerikanske aktiefutures og asiatiske aktier steg, mens olieprisen faldt kraftigt, efter USA og Iran indstillede angreb. Fed-møde og techregnskaber venter denne uge.

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Oliepriserne styrtdykkede søndag, mens amerikanske aktiefutures og asiatiske aktiemarkeder steg, efter at USA og Iran indstillede yderligere angreb i den konflikt, der i to uger har holdt de globale markeder i et jerngreb. Ifølge både MarketWatch og CNBC faldt olieprisen omkring 5 procent, efter at Iran angiveligt har signaleret, at landet vil holde pause med angreb, så længe USA’s egen pause i fjendtlighederne fastholdes.

Nyheden kommer efter en periode, hvor eskalerende kampe i regionen havde drevet råoliepriserne op over 100 dollar tønden, skriver Financial Times. Den pludselige nedtrapning har nu fået investorer til at ånde lettet op forud for en uge, der byder på både et centralt rentemøde i den amerikanske centralbank og en stribe regnskaber fra de store techselskaber.

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Oman mægler om fri sejlads gennem Hormuz-strædet

Ifølge Fortune er der samtidig gang i separate forhandlinger mellem Iran og Oman, som skal sikre, at iranske skibe kan sejle gennem det strategisk afgørende Hormuz-stræde med færre restriktioner. Strædet, som en stor del af verdens olietransport passerer igennem, har været et centralt omdrejningspunkt i konflikten, og udsigten til en løsning på transit-spørgsmålet bidrog ifølge mediet yderligere til, at oliepriserne faldt markant.

Den sydkoreanske Kospi-indeks reagerede prompte positivt på nyheden om vejr mod en de-eskalering, og sammen med de amerikanske aktiefutures tegner det et billede af, at markederne globalt havde prissat en betydelig risikopræmie ind i forventning om yderligere konfrontation.

Guld stiger, mens inflationsfrygt aftager

Faldet i olieprisen fik samtidig guldprisen til at stige med over 1 procent, ifølge BeInCrypto, som peger på, at lavere energipriser dæmper frygten for stigende inflation og dermed for yderligere renteforhøjelser. Guld har igennem konflikten fungeret som en klassisk sikker havn, og bevægelsen understreger, hvor tæt de finansielle markeder har fulgt udviklingen i Mellemøsten de seneste uger.

For danske investorer er sammenhængen mellem olie, inflation og rentepolitik særlig relevant. Lavere energipriser reducerer presset på forbrugerpriserne, hvilket kan give både den amerikanske og europæiske centralbank mere ro til at fastholde eller lempe pengepolitikken, hvis inflationen fortsat er på retur.

Fed-møde og techregnskaber venter forude

Selvom nyheden om pausen i kamphandlingerne gav luft til markederne, understreger MarketWatch, at Wall Street samtidig gør klar til en travl uge. Federal Reserve holder rentemøde, og flere af de store amerikanske techselskaber offentliggør regnskaber i den kommende periode – begivenheder, som typisk sætter retningen for markederne uafhængigt af den geopolitiske situation.

Kombinationen af en midlertidig afspænding i Mellemøsten og centrale makroøkonomiske begivenheder gør, at investorer nu skal navigere i et marked, hvor risikoen kan skifte hurtigt. En eventuel genoptagelse af kamphandlingerne kan hurtigt sende oliepriserne op igen, mens svage techregnskaber eller en overraskende hård tone fra Fed omvendt kan trække aktiemarkederne ned uafhængigt af olieprisernes retning.

For den danske investor betyder udviklingen konkret, at både energiaktier og bredere aktieindeks kan opleve øget volatilitet i den kommende uge, mens en fortsat de-eskalering i Mellemøsten alt andet lige vil virke understøttende for risikovillige aktiver som aktier og modvirke presset på olieafhængige forbrugerpriser.

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Kilder: MarketWatch, Fortune, CNBC, Financial Times