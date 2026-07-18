Oliemarkedet holder stand mod Hormuz-krisen – men for hvor længe?

Militær eskalering ved Hormuzstrædet har sendt oliepriserne op, men lavere olieforbrug har hidtil dæmpet det økonomiske chok. Spørgsmålet er, hvor længe det holder.

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Den militære konflikt mellem USA og Iran omkring Hormuzstrædet er nu inde i sin syvende nat med angreb, og oliepriserne har været under vedvarende pres. Ifølge Financial Times har den globale økonomi indtil videre kunnet absorbere chokket bedre end forventet – men det kan vise sig at være en tvivlsom trøst.

Amerikanske styrker fortsatte fredag aften angrebene på iranske mål, oplyser det amerikanske militærs centralkommando (Centcom) ifølge The Guardian. Angrebene, der begyndte klokken 19 dansk vintertid, skal ifølge Centcom “fortsætte med at nedbryde Irans militære kapacitet”. Konflikten har nu stået på i over en uge og har lagt et konstant pres på et af verdens vigtigste transportkorridorer for olie.

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Lavere olieafhængighed dæmper chokket – foreløbig

Ifølge Financial Times’ analyse er den globale økonomi i dag markant mindre afhængig af olie per produceret enhed, end den var under tidligere oliekriser. Denne forbedrede “olieintensitet” har fungeret som en stødpude, der har begrænset de umiddelbare økonomiske skadevirkninger af konflikten – selv mens priserne på råolie er steget mærkbart.

Samtidig peger Crypto Briefing på, at markedsaktørerne indpriser en reel risiko for yderligere prisstigninger. Ifølge mediet handles der på nuværende tidspunkt kontrakter, hvor investorer sætter penge på, at olien vil nå en ny rekordpris inden årets udgang – et signal om, at frygten for en langvarig forsyningskrise langt fra er forsvundet fra markedet.

Modstandskraft kan blive en fælde

Det mest interessante element i Financial Times’ analyse er ikke, at økonomien klarer sig – men risikoen ved, at den gør det. Når de økonomiske smerter ved en konflikt er mindre synlige og mindre umiddelbare, kan det sænke barren for, hvor længe politiske beslutningstagere er villige til at lade en militær eskalering fortsætte.

Med andre ord: Jo bedre verdensøkonomien tåler et oliechok, desto mindre er incitamentet for hurtig de-eskalering – hvilket i sig selv kan forlænge og forværre konflikten om Hormuzstrædet, som cirka en femtedel af verdens olietransport passerer igennem.

Hvad det betyder for danske investorer

For danske investorer er situationen relevant på flere fronter. Højere og mere volatile oliepriser kan lægge pres på inflationen i Danmark og eurozonen, hvilket igen kan påvirke Den Europæiske Centralbanks rentekurs og dermed obligations- og aktiemarkederne generelt.

Energiselskaber og shippingaktier med eksponering mod Mellemøsten – herunder danske C25-selskaber med global fragtaktivitet – kan opleve både højere fragtomkostninger og øget usikkerhed om ruteplanlægning, hvis konflikten trækker ud eller eskalerer yderligere. Samtidig kan forsyningsrisikoen ved Hormuzstrædet fortsat holde en risikopræmie i oliepriserne, selv hvis den akutte militære situation stabiliseres.

Så længe kampene fortsætter nat efter nat, vil markedet formentlig fortsat prissætte en betydelig risiko for yderligere forstyrrelser – uanset hvor godt den globale økonomi indtil videre har klaret at absorbere stødet.

Læs også: Oliepriser eksploderer efter Irans angreb ved Hormuzstrædet

Kilder: Financial Times, Cryptobriefing, The Guardian