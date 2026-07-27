Olien falder og obligationer stiger, efter USA og Iran holder pause i konflikten

Oliepriserne dykker og statsobligationer stiger, efter USA og Iran undlod nye gengældelsesangreb – markederne ånder lettet op før en travl uge med Fed-møde og techregnskaber.

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Oliepriserne faldt markant, og statsobligationer steg i værdi, efter USA og Iran begge afholdt sig fra nye gengældelsesangreb i den seneste optrapning af konflikten mellem de to lande. Roen på de geopolitiske fronter fik investorer til at nedjustere den risikopræmie, der havde drevet råoliepriserne kraftigt op i de foregående uger, skriver Financial Post.

Ifølge Financial Times havde to ugers eskalerende konfrontationer omkring blandt andet Hormuzstrædet tidligere sendt Brent-crude op over 100 dollar tønden. Da parterne i stedet valgte at lade nætterne passere uden nye angreb, åbnede Brent lavere, og markedet begyndte at prise en mindre sandsynlighed for et længerevarende forsyningschok fra Mellemøsten.

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Kraftigt fald i råolie efter ugers optrapning

Ifølge Economic Times faldt Brent-crude med 4,89 dollar, svarende til 5,05 procent, til 91,89 dollar tønden, efter prisen kortvarigt havde været under den psykologisk vigtige grænse på 90 dollar. Den amerikanske WTI-oliepris faldt tilsvarende med 4,67 dollar, eller 5,23 procent, til 84,64 dollar. Faldet kom efter, at olieprisen ugen forinden var stormet 10 procent op på baggrund af konfliktens optrapning.

Bevægelsen illustrerer, hvor følsomt oliemarkedet fortsat er over for udviklingen i Mellemøsten. En pause i kamphandlingerne er langt fra det samme som en varig løsning, men markedet reagerede prompte på tegn på afspænding, fordi en blokade af Hormuzstrædet – en af verdens vigtigste transportkorridorer for råolie – ville kunne sende priserne markant højere igen.

Obligationer stiger, guld får medvind

Samtidig med olieprisfaldet steg statsobligationer, ifølge Financial Post, da faldende inflationsforventninger og et mindre presserende geopolitisk risikobillede gav plads til, at renterne kunne falde. Lavere oliepriser dæmper normalt den kortsigtede inflationsrisiko, hvilket typisk er positivt for obligationskurser, fordi det øger sandsynligheden for, at centralbanker kan holde eller sænke renten uden at bekymre sig om importeret prisstigning fra energi.

Guldprisen steg samtidig med over 1 procent, skriver BeInCrypto, som beskriver bevægelsen som et resultat af de samme mekanismer: når olieprisen falder og inflationsfrygten aftager, øges appetitten på guld som en del af en bredere “risk-off, men ikke panik”-positionering, hvor investorer stadig ønsker en vis afdækning, men ikke længere flygter i samme grad fra risikofyldte aktiver.

Aktiefutures rally før en travl uge på Wall Street

Amerikanske aktieindeks-futures steg søndag aften, efter det stod klart, at parterne holdt pausen, skriver MarketWatch. Ifølge mediet gør Wall Street sig samtidig klar til en uge med stor betydning for markedet, hvor både et rentemøde i den amerikanske centralbank og en række regnskaber fra store techselskaber venter forude.

Kombinationen af faldende oliepriser og en mere afdæmpet geopolitisk risikopræmie giver investorer et bedre udgangspunkt for at fokusere på de kommende makro- og selskabsbegivenheder, uden at skulle prissætte et akut forsyningschok fra Mellemøsten samtidig.

Hvad betyder det for danske investorer

For danske investorer er udviklingen relevant på flere fronter. Lavere oliepriser kan lette presset på europæisk inflation og dermed give Nationalbanken og ECB mere albuerum i rentepolitikken, hvilket har direkte betydning for danske real- og statsobligationer.

Samtidig kan en fortsat deeskalering styrke risikoappetitten globalt, hvilket typisk er positivt for aktiemarkeder – herunder danske C25-selskaber med eksponering mod energitunge sektorer eller global fragt, hvor højere oliepriser normalt slår negativt igennem på indtjeningen. Situationen er dog fortsat skrøbelig, og enhver ny optrapning mellem USA og Iran kan hurtigt sende olie- og rentemarkederne tilbage i den modsatte retning.

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Kilder: Financialpost, MarketWatch, Financial Times, Economictimes, Beincrypto