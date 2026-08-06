Olien falder tredje dag i træk: Iran og Oman aftaler Hormuz-rute

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Den amerikanske råoliepris faldt for tredje handelsdag i træk, efter at Iran meddelte, at landet har indgået en aftale med Oman om en skibsrute gennem Hormuz-strædet. Meldingen dæmper frygten for, at det kritiske olietransport-punkt skulle blive lukket eller blokeret som følge af konflikten mellem USA og Iran, skriver Seeking Alpha og Financial Times.

Ifølge en talsmand for det iranske udenrigsministerium er aftalen med Oman “i de sidste faser”, uden at der er givet konkrete detaljer om rutens omfang eller vilkår, fremgår det af BBC’s dækning. Meldingen kommer efter flere ugers usikkerhed om, hvorvidt Iran ville forsøge at lukke det snævre farvand, som en stor del af verdens olie- og gastransport passerer gennem.

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Markedet ånder lettet op

Nyheden om en mulig aftale har fået oliemarkedet til at fastholde de seneste dages prisfald, skriver Financial Post. Udsigten til, at energistrømmene gennem Hormuz-strædet kan normaliseres, har mindsket den risikopræmie, der ellers har presset priserne opad under den seneste optrapning af konflikten mellem USA og Iran.

Hormuz-strædet er en af verdens vigtigste transportveje for olie og flydende naturgas, og en reel lukning ville kunne sende energipriserne kraftigt i vejret globalt. Ifølge Financial Times er Iran dog fortsat fast besluttet på at bevare en vis grad af kontrol med det strategisk vigtige farvand, selv med en aftale med Oman på plads.

Fortsat usikkerhed om detaljerne

Hverken Iran eller Oman har offentliggjort de præcise vilkår for den påståede aftale, og det er endnu uklart, hvornår og i hvilket omfang skibstrafikken gennem strædet vil normaliseres. Markedsdeltagere afventer derfor yderligere officielle bekræftelser, før de fuldt ud priser en varig løsning ind i oliekontrakterne.

For danske investorer er udviklingen relevant, fordi olieprisens retning påvirker både energiselskabernes indtjening og den bredere inflationsforventning, som centralbankerne holder øje med. Et fortsat fald i oliepriserne kan lette presset på renterne og dermed også have en afsmittende effekt på de europæiske og danske aktiemarkeder.

Læs også: Olieprisen stabiliseres på håb om Hormuz-aftale mellem USA og Iran

Kilder: Seeking Alpha, Financial Times, Financialpost, BBC