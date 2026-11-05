Olien falder under 100 dollar og chipaktier taber efter Demokraternes sejr i Kongressen

Demokraternes sejr i Kongressen sender olien under 100 dollar og chipaktier ned, mens bitcoin holder 80.000 dollar og Strategy stiger 5,09 procent.

Olieprisen er faldet under 100 dollar pr. tønde, og chipaktierne er sendt nedad, efter at Demokraterne har vundet Kongressen ved det amerikanske midtvejsvalg. Det viser dækning fra Investing.com og Financial Times. Kryptomarkedet gik den modsatte vej, og bitcoin holder sig ifølge CoinDesk over 80.000 dollar.

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Reaktionen fordeler sig altså skarpt mellem markederne. Olien og chipaktierne falder, mens risikovillige kryptoaktiver får luft.

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Forhåbninger om fred trækker olien ned

Financial Times kobler oliefaldet til forhåbninger om fred efter valget. Avisen beretter, at USA's vicepræsident JD Vance giver vreden over Iran-krigen skylden for Republikanernes nederlag.

Koblingen er central for prisdannelsen på olie. Markedet har indregnet en risikopræmie for konflikten, og når valgresultatet tolkes som et politisk pres for at trappe ned, smuldrer en del af den præmie. CoinDesk peger på, at både den faldende oliepris og en svagere dollar hjalp de bredere markeder tilbage på fode.

Tech-branchen får et mere fjendtligt Washington

Investing.com melder om fald i chipaktierne i kølvandet på valget. Kilderne oplyser ikke, hvor store faldene var, eller hvilke selskaber der blev ramt hårdest.

Det politiske signal til teknologisektoren er derimod tydeligt. Ifølge Cointelegraph har demokrater allerede advaret topcheferne i de store techselskaber om at gøre sig klar til stævninger, og beskeden lød kort: "Lawyer up". Partiet lægger ifølge mediet også op til nye undersøgelser af Donald Trumps forretninger.

Bitcoin over 80.000 dollar trods sværere vej for kryptolove

CoinDesk oplyser, at ether steg 8 procent og Zcash 12 procent i det, mediet beskriver som en genrejsning efter valget. Bitcoin holdt sig over 80.000 dollar.

Kursstigningerne dækker over en politisk bekymring. The Block skriver, at kryptobranchen efter to år med et venligt klima i Washington nu må tænke sin strategi over, og CoinDesk peger på, at handlende regner med en mere besværlig vej for amerikansk kryptolovgivning.

Bitcoinselskabet Strategy fulgte med op. Ifølge NPinvestors kursdata pr. 4. november kl. 22.29 dansk tid stod aktien i 142,54 dollar, en stigning på 5,09 procent fra lukkekursen på 135,63 dollar. Dagens spænd gik fra 135,80 til 146,07 dollar, og markedsværdien voksede med ca. 2,8 mia. dollar til ca. 57,6 mia. dollar. Aktien ligger dog fortsat 44,8 procent under 52-ugers toppen på 258,21 dollar. Mere om selskabstypen findes i vores guide til kryptoaktier.

Et regneeksempel: 10.000 kr. investeret ved forrige lukkekurs svarede til 10.509 kr. Det tal er før valutaudsving. Med en svagere dollar, som CoinDesk beskriver, vil en del af gevinsten forsvinde, når den regnes om til kroner. Det gælder for danske ejere af alle dollaraktier.

Valgresultatet har flyttet prisen på risiko i flere retninger. Olien handles nu på forventningen om nedtrapping i Iran-konflikten, men intet i kilderne viser, at der faktisk er en fredsproces i gang, så faldet hviler på en tolkning af politisk pres. For chipaktierne mangler der konkrete tal, og forbindelsen til Demokraternes varslede undersøgelser af Big Tech er endnu kun et signal. Kryptobranchen fik kursgevinsterne, mens udsigten til ny lovgivning i Kongressen blev mørkere.