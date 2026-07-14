Olien over 80 dollar: Iran angriber tankskibe efter tredje nat med USA-bombardementer

Oliepriserne stiger kraftigt, efter Iran har angrebet tankskibe i Hormuz-strædet, og Trump har varslet nye gebyrer for skibsfart gennem den strategisk vigtige rute.

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Prisen på amerikansk olie er steget over 80 dollar pr. tønde, efter Iran natten til tirsdag angreb tankskibe i Hormuz-strædet. Angrebet kommer, samtidig med at USA for tredje nat i træk har gennemført bombardementer mod mål i Iran, skriver CNBC.

Ifølge De Forenede Arabiske Emirater blev to olietankskibe ramt af det, myndighederne beskriver som iranske krydsermissiler. Angrebet kostede et besætningsmedlem livet og sårede yderligere otte, fremgår det af oplysninger citeret af The Guardian.

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Optrapningen sker, samtidig med at USA’s præsident Donald Trump har varslet, at han vil indføre særlige gebyrer for skibe, der sejler gennem Hormuz-strædet – en af verdens vigtigste transportruter for olie. Det har sendt prisen på både amerikansk WTI-olie og internationale Brent-oliekontrakter kraftigt op, og priserne ligger nu på deres højeste niveau siden en tidligere fredsaftale mellem USA og Iran blev indgået, ifølge The Guardian.

Konflikten eskalerer efter kort fredsperiode

De seneste dages begivenheder markerer et brud med den relative ro, der har præget forholdet mellem USA og Iran de seneste måneder. USA’s gentagne luftangreb mod mål i Iran har fået Tehran til at svare igen med angreb på skibsfarten i Hormuz-strædet, hvorigennem en betydelig del af verdens olietransport passerer dagligt.

Trumps udmelding om gebyrer for skibsfart gennem strædet fremstår som endnu et forsøg på at lægge pres på Iran, men risikerer samtidig at forstyrre den globale energiforsyning yderligere. Fortune beskriver situationen som en af de mere alvorlige eskaleringer i konflikten mellem de to lande i den seneste tid.

Betydning for danske investorer

Stigende oliepriser og øget geopolitisk usikkerhed i Mellemøsten kan mærkes bredt på de finansielle markeder – også for danske investorer. Højere energipriser risikerer at presse inflationen op igen, hvilket kan påvirke centralbankernes rentepolitik både i USA og Europa.

For danske investorer med eksponering mod shipping-, energi- eller industriaktier kan udviklingen betyde øget volatilitet på kort sigt. Samtidig kan en længerevarende konflikt i regionen sende investorer mod mere sikre aktiver som statsobligationer, guld og dollar, mens risikofyldte aktiver som teknologiaktier historisk har reageret negativt på lignende optrapninger.

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Kilder: CNBC, The Guardian, Fortune