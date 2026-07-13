Olien stiger efter nye USA-Iran-angreb – uenighed om Hormuz-strædet

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Olieprisen steg mandag, efter at USA og Iran i løbet af weekenden udvekslede nye militære angreb. Konflikten har igen sat fokus på Hormuz-strædet, en af verdens vigtigste transportveje for olie, hvor de to parter er markant uenige om, hvorvidt sejladsen reelt er blokeret.

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Modstridende meldinger om Hormuz-strædet

Ifølge Financial Post udvekslede USA og Iran nye angreb, mens de to lande fremlagde modstridende oplysninger om status for Hormuz-strædet. Iranske styrker har flere gange erklæret strædet lukket for skibstrafik, mens amerikanske myndigheder ifølge BBC fastholder, at det fortsat er åbent og sejlbart.

Uklarheden om strædets faktiske status skaber i sig selv usikkerhed på oliemarkedet, da en betydelig del af verdens søtransporterede olie passerer gennem det smalle farvand mellem Iran og Den Arabiske Halvø. Selv rygter om en potentiel blokade kan ifølge markedsaktører være nok til at drive priserne op, uanset om trafikken reelt er afbrudt.

Oliepriser op, aktiefutures ned

MarketWatch skriver, at oliepriserne steg søndag, mens amerikanske aktiefutures faldt, efter at de seneste angreb mellem USA og Iran omkring Hormuz-strædet blussede op i løbet af weekenden. Beskrivelsen fra flere kilder tegner et billede af en situation, der bedst kan karakteriseres som gensidige, gentagne angreb snarere end en enkeltstående episode.

For investorer betyder den slags optrapning typisk øget volatilitet i både energisektoren og de brede aktiemarkeder. Stigende oliepriser kan presse inflationsforventningerne op, hvilket igen kan påvirke rentemarkedet og dermed også danske investorers porteføljer, blandt andet gennem eksponering til globale energi- og industriaktier.

Bredere regional spænding

BBC beskriver, hvordan iranske styrker forud for de seneste angreb erklærede Hormuz-strædet lukket og samtidig gennemførte omfattende angreb mod amerikanske allierede og baser i regionen. Det tegner et billede af en konflikt, der ikke længere er begrænset til direkte sammenstød mellem USA og Iran, men også involverer flere aktører i Golf-regionen.

Situationen understreger den skrøbelighed, der ifølge flere internationale medier har præget en tidligere våbenhvile mellem parterne. Den nye runde af angreb sætter spørgsmålstegn ved, hvor holdbar en eventuel fremtidig de-eskalering vil være, og markederne har reageret med øget usikkerhed.

Betydning for danske investorer

Danske investorer med eksponering mod energiaktier, rederivirksomheder eller globale indeksfonde bør holde øje med udviklingen omkring Hormuz-strædet i de kommende dage. Selv midlertidige forstyrrelser i olietransporten gennem strædet kan skabe pludselige prisudsving, som rammer både brændstofomkostninger og transportsektoren bredt.

Samtidig kan den øgede geopolitiske usikkerhed føre til, at investorer søger mod mere sikre aktiver, hvilket historisk har påvirket både obligationsmarkeder og valutakurser. For nu er det uklart, hvor længe optrapningen mellem USA og Iran vil fortsætte, men markedernes reaktion viser, at konflikten allerede har konkrete økonomiske konsekvenser langt uden for Mellemøsten.

Kilder: Financialpost, Seeking Alpha, BBC, MarketWatch