Olien stiger, guld falder: USA-Iran-angreb sender aktiefutures ned

Nye angreb mellem USA og Iran ved Hormuz-strædet sender oliepriser op, guld ned og aktiefutures i rødt – bekymring for renter tager til.

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Oliepriserne steg markant, mens guldprisen faldt, efter at USA og Iran i weekenden fortsatte deres gensidige angreb omkring Hormuz-strædet. Det skriver Financial Times, mens både MarketWatch og Financial Post bekræfter, at eskaleringen sendte bølger gennem både energi- og finansmarkederne.

Ifølge MarketWatch faldt amerikanske aktiefutures samtidig med, at oliepriserne steg søndag, efter at parterne udvekslede nye angreb i og omkring det strategisk afgørende stræde. Investorer frygter nu, at konflikten kan begrænse den frie strøm af råolie gennem en af verdens vigtigste transportkorridorer for energi yderligere.

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Frygt for lukket forsyningsvej presser oliepriserne

Financial Times beskriver, hvordan handlere reagerer på risikoen for, at de gentagne angreb kan udvikle sig til en mere permanent forstyrrelse af olietransporten gennem Hormuz-strædet. Strædet står for en betydelig andel af verdens samlede olietransport til søs, og selv frygten for afbrydelser er historisk nok til at sende priserne op.

De gentagne angreb har ifølge flere kilder ikke ført til en varig lukning af sejladsen, men usikkerheden om, hvorvidt rederier tør sende tankskibe gennem området, er i sig selv nok til at drive prisen op på både Brent- og WTI-olie.

Guld falder, mens rentefrygt vender tilbage

Modsat olien faldt guldprisen, viser oplysninger fra Financial Post. Det kan umiddelbart virke overraskende, da guld normalt betragtes som en sikker havn i geopolitisk uro. Forklaringen skal findes i de stigende oliepriser, som igen har sat gang i frygten for højere inflation – og dermed øget markedets forventninger til, at centralbankerne kan blive nødt til at hæve renten yderligere for at bekæmpe prispresset.

Højere renteforventninger gør det traditionelt mindre attraktivt at holde guld, som ikke giver afkast i form af renter eller udbytte. Dermed bliver den seneste konflikt et eksempel på, hvordan geopolitisk uro kan trække forskellige aktivklasser i hver sin retning afhængigt af, hvilken kanal – energipriser eller renteforventninger – der dominerer markedets reaktion.

Betydning for danske investorer

For danske investorer er situationen relevant på flere fronter. Stigende oliepriser kan give medvind til energiaktier i C25 og øvrige nordiske indeks, mens det samtidig lægger pres på virksomheder med høje transport- og energiomkostninger. Samtidig kan udsigten til fortsat høje renter påvirke både obligationsmarkedet og prisfastsættelsen af vækstaktier, hvor fremtidige indtjeninger diskonteres hårdere, når renten stiger.

Den svækkede krone- og eurokurs over for dollar kan desuden forstærke effekten af højere oliepriser for danske forbrugere og virksomheder, da olie typisk handles i dollar. Situationen omkring Hormuz-strædet følges derfor tæt af både energiselskaber, centralbanker og investorer, der nu venter på, om konflikten trapper yderligere op eller finder en midlertidig afslutning.

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Kilder: Financial Times, MarketWatch, Financialpost