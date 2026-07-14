Olien stiger op til 11% efter Trump genindfører Hormuz-blokade og nye angreb på Iran

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Oliepriserne er lørdag steget kraftigt, efter USA’s præsident Donald Trump har genindført en blokade af Hormuz-strædet og genoptaget militære angreb mod Iran. Ifølge Seeking Alpha er råoliepriserne steget med over 9 procent, mens Brent-olien ifølge BeInCrypto har taget et hop på hele 11 procent – en af de mest markante enkeltdags-bevægelser i olieprisen i år.

Optrapningen kommer efter en periode med spirende, men ustabil, våbenhvile mellem USA og Iran i den olierige region. Hormuz-strædet, som er en af verdens vigtigste transportkorridorer for olie og gas, er igen i centrum for konflikten, og markederne reagerer på udsigten til forstyrret skibstrafik gennem det snævre stræde.

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Trump vil have penge for sikker passage

Ifølge Business Insider har Trump krævet, at skibe, der ønsker passage gennem Hormuz-strædet, skal betale et gebyr på 20 procent for at få sikker og beskyttet gennemsejling. Trump har begrundet kravet med, at det er nødvendigt for at kunne levere “sikkerhed og tryghed” til regionen, og nyheden har ifølge mediet allerede sendt aktiemarkederne nedad samtidig med, at olieprisen er skudt i vejret.

Iran har mødt kravet med hånende bemærkninger. Ifølge Fortune har iranske stemmer bemærket, at “20 procent naturligvis er for meget. Vi vil være fair,” som et svar på Trumps forsøg på at vende situationen til USA’s økonomiske fordel efter tidligere at have signaleret en anden linje i konflikten om strædet. Samtidig har andre stemmer bakket op om selve princippet og bemærket, at den part, der leverer sikker passage for handelsskibe gennem Hormuz-strædet, bør kompenseres for indsatsen.

Nye militære angreb trapper konflikten op

Samtidig med det økonomiske pres har det amerikanske militær ifølge The Guardian indledt en ny bølge af angreb mod Iran. Det amerikanske forsvar har meldt, at de seneste angreb skal “fortsætte med at påføre de iranske styrker en tung pris og forringe deres evne til at angribe uskyldige civile og handelsskibe” i Hormuz-strædet.

Situationen er samtidig blevet farligere for civil skibstrafik. De Forenede Arabiske Emirater har meldt, at to tankskibe i Hormuz-strædet er blevet ramt af iranske missiler, mens Bahrains militær anklager Iran for at målrette civile med de seneste angreb i landet. Bahrains hærledelse beskriver ifølge The Guardian angrebene som en “systematisk fjendtlig fremgangsmåde” med missiler og droner rettet mod civilbefolkningen, men oplyser samtidig, at landets luftforsvar har opsnappet og destrueret dele af angrebene.

Betydning for danske investorer

For danske investorer er de seneste optrapninger endnu en påmindelse om, hvor følsomme energimarkederne er over for geopolitisk risiko omkring Hormuz-strædet, som en betydelig del af verdens olie- og gastransport passerer igennem. Stigende oliepriser kan i første omgang gavne energiaktier og olierelaterede fonde på de europæiske og amerikanske børser, men risikerer samtidig at øge inflationspresset og trykke på forbrugertillid og transportafhængige selskaber.

Usikkerheden om, hvorvidt Trumps forslag om et transitgebyr reelt kan implementeres – og hvordan Iran og øvrige aktører i regionen vil reagere – gør, at markederne fortsat kan opleve store udsving i både olie- og aktiepriser i de kommende dage. Investorer bør derfor følge udviklingen i Hormuz-strædet tæt, da yderligere eskalering kan sende olieprisen endnu højere og skabe ny volatilitet på de globale aktiemarkeder.

Læs også: Hormuz-strædet i limbo: Våbenhvile mellem USA og Iran vakler efter nye angreb

Kilder: Seeking Alpha, Fortune, Beincrypto, The Guardian, Business Insider