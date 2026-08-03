Olien styrtdykker og aktiefutures stiger efter Trumps Iran-exit og OPEC+ hævning

Trump aflyser angreb på Iran og søger hurtig aftale, mens OPEC+ hæver produktionen. Krigspræmien forsvinder fra oliemarkedet, og aktiefutures stiger.

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Oliepriserne faldt markant, og amerikanske aktiefutures steg mandag, efter at præsident Donald Trump aflyste et planlagt angreb på Iran og i stedet lagde op til nye forhandlinger om en atomaftale. Samtidig besluttede olieproducentgruppen OPEC+ at hæve produktionen, hvilket yderligere har trukket den såkaldte krigspræmie ud af oliemarkedet, skriver CNBC.

Ifølge Financial Times sagde Trump, at samtaler med Iran nu genoptages, efter at USA valgte at aflyse et større militært angreb. Iran har samtidig oplyst, at en aftale med Oman om at genåbne Hormuzstrædet for skibstrafik var tæt på at falde på plads – et af verdens vigtigste transportknudepunkter for olie.

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Måneders prisstigninger vendt på en dag

Ifølge Economic Times er faldet i oliepriserne mandag et markant vendepunkt efter, at priserne var steget med mere end 20 procent i løbet af den seneste måned som følge af den optrappede konflikt mellem USA, Israel og Iran. Skibsfartsdata har vist reduceret trafik gennem Hormuzstrædet efter flere hændelser i regionen, hvilket har holdt markederne på vagt.

Nu tyder alt på en de-eskalering. Meldingerne om, at Iran og Oman er tæt på en aftale om at sikre fri skibspassage, har fjernet en stor del af den usikkerhed, der har presset oliepriserne op gennem flere uger.

OPEC+ skruer op for produktionen

Samtidig med den politiske afspænding har OPEC+ meldt ud, at gruppen øger sin olieproduktion med 188.000 tønder om dagen, ifølge Crypto Briefing. Beslutningen kommer oven på et møde søndag og skal ses som et forsøg på at stabilisere markedet og imødegå frygten for oliemangel, efter at konflikten i Mellemøsten havde skabt usikkerhed om forsyningerne.

Kombinationen af lavere geopolitisk risiko og øget udbud har sendt et klart signal til markederne om, at oliepriserne næppe vil fortsætte den kraftige stigning, der har præget sommeren. For investorer med eksponering mod energisektoren betyder det formentlig lavere indtjeningsforventninger til olieselskaberne på kort sigt, mens forbrugere og energitunge virksomheder kan ånde lettet op over udsigten til faldende brændstofpriser.

Aktiefutures stiger på nyheden

Ifølge CNBC reagerede de amerikanske aktiefutures positivt på nyheden om den udeblevne militæraktion og OPEC+’s produktionsforøgelse. Investorer har gennem flere uger fulgt situationen tæt, da en yderligere optrapning af konflikten kunne have haft alvorlige konsekvenser for både energipriser og den globale forsyningskæde.

For danske investorer er udviklingen relevant af flere årsager. En lavere oliepris kan lette presset på inflationen i Europa og dermed give centralbankerne, herunder Den Europæiske Centralbank, mere albuerum i deres rentepolitik. Samtidig kan roligere markeder generelt gavne risikofyldte aktiver som aktier og kryptovaluta, som ofte har været under pres i perioder med geopolitisk usikkerhed.

Situationen er dog fortsat skrøbelig. Både Financial Times og Economic Times understreger, at en egentlig aftale mellem USA og Iran endnu ikke er underskrevet, og at markedernes optimisme derfor hviler på forventninger om diplomati snarere end en konkret, bindende aftale.

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Kilder: CNBC, Economictimes, Financial Times, Cryptobriefing