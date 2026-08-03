Olien styrtdykker og aktiefutures stiger på Trumps Iran-udmelding – Teheran benægter

Brent falder næsten 5 pct. og amerikansk olie op mod 6 pct., efter Trump varslede Iran-samtaler mandag. Iran afviser dog, at forhandlinger er i gang.

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Oliepriserne dykkede kraftigt mandag, og amerikanske aktiefutures steg, efter at USA’s præsident Donald Trump meldte ud, at der var udsigt til nye samtaler med Iran. Brent-olien faldt 4,9 pct. til 83,66 dollar per tønde, mens amerikansk WTI-olie tabte 5,8 pct. og handledes til 79,81 dollar, viser tal gengivet af Fortune og Yahoo Finance.

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Samtidig steg Dow Jones-futures 1,1 pct. forud for åbningen af det amerikanske marked mandag, mens flere asiatiske børser omvendt lukkede i rødt. Reaktionen understreger, hvor følsomme både energi- og aktiemarkederne fortsat er over for selv løse signaler om en de-eskalering i konflikten mellem USA, Israel og Iran.

Trump varsler samtaler – efter aflyst angreb

Ifølge CNBC sagde Trump, at forhandlinger med Iran ville genoptages mandag, efter at han havde kaldt planlagte militære angreb tilbage. Udmeldingen kom i forlængelse af et nyt fredsforslag, der lægger op til, at de stridende parter vender tilbage til forhandlingsbordet og forsøger at få løst de spørgsmål, der tidligere har fået diplomatiske forsøg til at bryde sammen.

Udmeldingen kom efter en periode med stigende spænding, hvor markederne flere gange har svinget kraftigt på skiftende signaler om, hvorvidt USA ville gå videre med militære aktioner mod Iran. Investorer har i den forbindelse holdt særligt skarpt øje med olieprisen, fordi en eskalering i regionen kan true forsyningerne gennem Hormuzstrædet, en af verdens vigtigste transportruter for olie.

Iran afviser Trumps version

Iran har dog offentligt afvist Trumps påstand om, at der reelt er lagt op til nye samtaler mandag. Det fremgår af dækning fra både Financial Times og BBC, der begge citerer iranske kilder for, at der ikke foregår direkte forhandlinger mellem de to lande.

Ifølge BBC er Iran til gengæld i gang med drøftelser med Oman om adgang til Hormuzstrædet – en detalje, der antyder, at der stadig foregår diplomatisk aktivitet i kulissen, selv om Teheran ikke bekræfter det billede, Trump har tegnet. Uoverensstemmelsen mellem de to landes udmeldinger skaber usikkerhed om, hvor holdbar den optimisme er, som drev olieprisen ned mandag.

Hvad betyder det for danske investorer

Et markant fald i olieprisen har direkte betydning for danske investorer med eksponering mod energisektoren, herunder shippingselskaber som Mærsk, der påvirkes af både fragtrater og bunkerolieomkostninger. Et fortsat prisfald kan også lette inflationspresset i Europa, hvilket har betydning for renteforventningerne og dermed for prisfastsættelsen af både obligationer og aktier i det danske C25-indeks.

Samtidig illustrerer episoden, hvor volatile markederne fortsat er over for enhver nyhed fra Mellemøsten. Så længe det reelle billede af samtalernes status forbliver uklart mellem Washington og Teheran, må investorer indstille sig på, at olieprisen og de tilknyttede aktivklasser kan svinge kraftigt på ny, hvis situationen udvikler sig i en anden retning end den, Trump har lagt op til.

Kilder: Fortune, CNBC, Financial Times, Yahoo Finance, BBC