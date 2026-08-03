Olien styrtdykker: Trump aflyser Iran-angreb, nye forhandlinger mandag

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Oliepriserne faldt markant, efter USA’s præsident Donald Trump meddelte, at han har droppet et planlagt angreb på Iran og i stedet vil genoptage forhandlinger med landet fra mandag. Ifølge flere internationale medier, herunder Financial Times og Fortune, faldt olieprisen med op mod ni procent på nyheden om en mulig deeskalering af konflikten i Mellemøsten.

Trump oplyste søndag, at nye forhandlinger ventes at begynde mandag eftermiddag, uden dog at specificere hvilke parter der konkret vil deltage. Ifølge BBC hævder præsidenten, at Iran og andre lande i Mellemøsten selv har bedt Washington om at holde igen med et angreb, fordi “rammerne” for en aftale allerede skulle være på plads.

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Iran og Oman forhandler om Hormuzstrædet

Samtidig med Trumps udmelding oplyser Teheran ifølge Financial Times, at man er tæt på en aftale med Oman om at genåbne Hormuzstrædet for skibstrafik. Strædet er en af verdens vigtigste transportruter for olie, og skibsdata har ifølge Economic Times vist markant reduceret trafik gennem strædet efter de seneste hændelser i konflikten.

Nedgangen kommer efter en periode med kraftigt stigende oliepriser. Ifølge Economic Times er priserne steget med over 20 procent i løbet af den seneste måned som følge af den optrappede konflikt mellem USA, Israel og Iran. Faldet mandag skal derfor ses som en delvis korrektion af de risikopræmier, markedet har lagt oven i prisen på råolie i takt med, at konflikten er blevet mere alvorlig.

OPEC+ har allerede hævet produktionen

Situationen kompliceres yderligere af, at olieproducentsamarbejdet OPEC+ for nylig har godkendt en yderligere forhøjelse af produktionskvoterne. Ifølge Economic Times har den øgede produktion dog kun haft begrænset effekt på priserne, så længe usikkerheden om Hormuzstrædet har bestået. Falder risikopræmien nu markant som følge af udsigten til en aftale, kan den kombinerede effekt af mere olie på markedet og lavere geopolitisk risiko sende priserne endnu længere ned i de kommende uger.

For danske investorer er udviklingen relevant på flere fronter. Lavere oliepriser kan lette presset på inflationen og dermed give centralbankerne, herunder Den Europæiske Centralbank, mere albuerum i deres pengepolitik. Omvendt kan et fortsat fald i oliepriserne ramme indtjeningen i energisektoren, hvilket blandt andet har betydning for danske investorer med eksponering mod olie- og shippingrelaterede aktier via internationale porteføljer.

Skrøbelig deeskalering

Selvom markedet reagerede positivt på nyheden om aflysningen af angrebet, understreger flere kilder, at situationen fortsat er skrøbelig. Trump har tidligere signaleret vilje til handling mod Iran, og ifølge Fortune fremgår det ikke klart, hvem der konkret vil deltage i de bebudede forhandlinger mandag. En eventuel kollaps i forhandlingerne kan hurtigt sende oliepriserne tilbage op igen, hvis konflikten omkring Hormuzstrædet blusser op på ny.

Investorer bør derfor holde nøje øje med udviklingen i de kommende dage, da både retningen for forhandlingerne og eventuelle nye udmeldinger fra Det Hvide Hus kan få stor betydning for både olieprisen og de bredere finansielle markeder globalt.

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Kilder: Financialpost, Financial Times, Fortune, Economictimes, Beincrypto, BBC