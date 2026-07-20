Olien til flerugehøjde og asiatiske aktier dykker efter ny Iran-optrapning

Brent-olien passerede 90 dollar, og Kospi faldt, efter at kampe mellem USA og Iran blussede yderligere op i weekenden.

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

Olieprisen er steget til det højeste niveau i over en måned, mens asiatiske aktier faldt mandag, efter at kampene mellem USA og Iran eskalerede yderligere i løbet af weekenden. Det skete oven på en teknologidrevet aktienedtur, der allerede havde sat markederne under pres.

Ifølge markedsdata omtalt af Financial Post steg olien markant, mens sydkoreanske Kospi var blandt de indeks, der blev ramt hårdest i den asiatiske handel. Uroen kommer efter, at en foreløbig aftale om at afslutte konflikten mellem USA og Iran er kollapset, skriver The Guardian, som beskriver niende nat i træk med amerikanske angreb på Iran.

Annonce · Nordnet Er du klar til at investere? Kom godt i gang med en aktiesparekonto hos Nordnet — lave omkostninger og nem adgang til aktier, fonde og ETF'er. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

Ny optrapning i Mellemøsten

Ifølge The Guardian kæmper USA og Iran fortsat om at bryde et dødvande omkring Hormuzstrædet, som er en af verdens vigtigste transportveje for olie. Irans revolutionsgarde skal ifølge mediet have hævdet at have ramt amerikanske fly ved lufthavnen i Aqaba i Jordan med ballistiske missiler, og styrken har tidligere oplyst, at to olietankskibe blev sprængt i luften, efter at de forsøgte at passere den sydlige rute gennem strædet.

Konflikten har allerede kostet menneskeliv på amerikansk side. Ifølge Pentagon, som citeret af Business Insider, blev to amerikanske soldater dræbt i Jordan fredag, og en tredje blev dræbt i Irak lørdag, da amerikanske og allierede styrker kom under iransk beskydning. The Guardian oplyser desuden, at endnu et amerikansk servicemedlem er blevet dræbt, mens Israel advarer om, at angreb mod Teheran rykker tættere på.

Brent-olien over 90 dollar

Optrapningen slår direkte igennem på oliemarkedet. Ifølge Economic Times steg Brent-crude-futures til over 90 dollar pr. tønde mandag – det højeste niveau i flere uger – efter allerede at have haft en solid ugentlig stigning ugen forinden. Angrebene i Mellemøsten har forstyrret energiforsendelser gennem Hormuzstrædet, som en betydelig del af verdens olietransport passerer.

Analytikere citeret af Economic Times peger på, at markedet muligvis undervurderer, hvor stor en effekt de aktuelle blokader og forstyrrelser kan få på de globale olielagre fremadrettet. Det er en central bekymring for investorer, fordi selv midlertidige afbrydelser i strædet historisk har kunnet sende oliepriserne betydeligt højere på kort tid.

Teknologisalg forstærker uroen i Asien

Ifølge Financial Post kommer geopolitikkens indtog i markederne oven på en allerede skrøbelig stemning, drevet af en teknologidrevet nedtur. Sydkoreanske Kospi, der har en stor eksponering mod teknologi- og halvledersektoren, var blandt de indeks, der faldt mest, da handelen i Asien åbnede mandag.

Kombinationen af stigende oliepriser og fortsat usikkerhed om, hvor langt konflikten mellem USA og Iran udvikler sig, sætter investorerne i en defensiv position. Højere energipriser risikerer at presse inflationsforventningerne op igen, samtidig med at den geopolitiske risikopræmie stiger på tværs af aktivklasser.

Betydning for danske investorer

For danske investorer er udviklingen relevant på flere fronter. Stigende oliepriser kan gavne energi- og shippingaktier på den danske børs, mens de samtidig risikerer at lægge pres på transport- og forbrugstunge selskaber, der er følsomme over for højere brændstofomkostninger.

Samtidig understreger den asiatiske teknologi-nedtur, at den bredere markedsuro ikke kun handler om olie og geopolitik, men også om en fortsat usikkerhed omkring værdiansættelserne i tech-sektoren globalt – en sektor, der også fylder betydeligt i mange danske investorers porteføljer via internationale fonde og aktier.

Læs også: Niende dag med amerikanske angreb på Iran: Ny dødsfald, våbenhvile kollapset, olie mod 90 dollar

Kilder: Financialpost, The Guardian, Economictimes, Business Insider