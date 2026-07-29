Oliepris eksploderer 7% til over 90 dollar efter ny Mellemøsten-optrapning

Brent-olien sprang markant efter saudiske og amerikanske angreb på iranstøttede militser i Irak, mens amerikanske lagre falder til flerårslavpunkt.

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Prisen på Brent-råolie sprang op mod 7 procent og passerede 90 dollar tønden, efter at konflikten i Mellemøsten er blusset op med nye militære angreb. Stigningen er en af de kraftigste enkeltdags-bevægelser på oliemarkedet i den seneste tid og understreger, hvor følsomme energipriserne fortsat er over for udviklingen i regionen.

Baggrunden er, at Saudi-Arabien har sluttet sig til amerikanske styrker i angreb på iranstøttede militser i Irak, efter at grupperne ifølge det amerikanske centralkommando (CENTCOM) har angrebet amerikanske baser og saudisk energiinfrastruktur. Det bekræfter både Financial Times og BBC. Samtidig har Iran affyret ballistiske missiler mod amerikanske styrker i Jordan, hvilket bragte en flere dage lang pause i direkte luftangreb til ende.

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Frygt for forsyningsafbrydelser presser priserne

De eskalerende militære aktioner har genoptændt investorernes frygt for, at olieforsyningen gennem regionen kan blive afbrudt eller forsinket, herunder ved Strait of Hormuz, som er en central transportvej for global olie. Usikkerheden om, hvorvidt konflikten vil sprede sig yderligere, har sendt risikopræmien op på markedet.

Prisstigningen forstærkes desuden af, at amerikanske råoliebeholdninger er faldet til det laveste niveau i flere år. Lavere lagre betyder mindre buffer til at absorbere eventuelle forsyningschok, hvilket gør markedet ekstra nervøst i en periode med geopolitisk uro.

OPEC+ holder fast i produktionen

Trods den kraftige prisstigning forventes olieproducentsamarbejdet OPEC+ ikke at ændre kurs foreløbig. Analytikere peger på, at kartellet sandsynligvis vil fastholde de nuværende produktionsniveauer i de kommende måneder, hvilket betyder, at det i høj grad er den geopolitiske situation frem for udbudsbeslutninger, der driver prisudsving lige nu.

Markedsobservatører vurderer samtidig, at oliepriserne fremover vil bevæge sig inden for et bredt interval, i takt med at investorerne forsøger at afveje risikoen for yderligere eskalering mod udsigten til, at konflikten kan blive begrænset eller afkølet igen.

Hvad betyder det for danske investorer?

En vedvarende højere oliepris kan have direkte betydning for danske investorer på flere fronter. Højere energipriser risikerer at holde inflationen oppe, hvilket kan påvirke centralbankernes rentebeslutninger og dermed også renteniveauet herhjemme.

Samtidig kan energitunge selskaber og shippingaktier – herunder store danske navne med eksponering mod olie- og transportsektoren – både vinde og tabe på udsvingene, alt efter om de er nettoforbrugere eller -producenter af olie. Den øgede volatilitet understreger, at geopolitisk risiko fortsat bør indgå som en central faktor i porteføljeovervejelser i den kommende tid.

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Kilder: Economictimes, Financial Times, BBC