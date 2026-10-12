Oliepris falder efter Trumps erklæring om energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine

Olien falder, efter at Trump har erklæret en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. Zelenskyj bakker op, men kilderne gengiver intet svar fra Moskva.

Kilderne gengiver intet svar fra Moskva og oplyser ikke, hvor meget olien er faldet

→ Kilderne gengiver intet svar fra Moskva og oplyser ikke, hvor meget olien er faldet

Zelenskyj skriver, at Ukraine støtter våbenhvilen, og at Rusland også bør gøre det

→ Zelenskyj skriver, at Ukraine støtter våbenhvilen, og at Rusland også bør gøre det

Olieprisen falder, efter at USA's præsident Donald Trump har erklæret en såkaldt energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. Det oplyser CNBC. Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, har allerede tilsluttet sig.

PRO

Se insiderhandler i realtid – få besked, når direktører køber aktier.

Opret gratis bruger →

Hverken CNBC eller CoinDesk oplyser i deres dækning, hvor meget olien er faldet, eller hvad våbenhvilen præcist omfatter. Fra NPinvestors side kan vi derfor ikke sætte et tal på kursreaktionen endnu.

ANNONCE · SAXO Er du klar til at investere? Åbn en gratis konto hos Saxo og få adgang til aktier, ETF'er og obligationer til lave priser. ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter Gå til Saxo →

Kyiv siger ja og venter på Moskva

Zelenskyj har på sociale medier meldt Ukraines støtte ud. "Ukraine støtter våbenhvilen, og det er vigtigt, at Rusland også gør det," skriver han ifølge både CNBC og CoinDesk.

Formuleringen er værd at læse nøje. Ukraine har sagt ja, men ingen af de to kilder gengiver en tilsvarende bekræftelse fra Kreml. En våbenhvile, som kun den ene part har tilsluttet sig, er indtil videre en hensigtserklæring.

Derfor reagerer olien

Navnet peger på, at våbenhvilen handler om energiinfrastruktur. Når risikoen for angreb på produktion og forsyning mindskes, sænker oliemarkedet normalt den risikopræmie, der er bygget ind i prisen. Det er den mekanisme, som nyheden om våbenhvilen nu sætter i spil.

Olieprisen påvirker både energiselskaber og transporttunge virksomheder, men i hver sin retning. Hvordan de enkelte typer af olieaktier reagerer, afhænger af, om de tjener på høje priser eller betaler for dem.

Erklæringen flytter olieprisen, men den hviler på ét ja fra Kyiv, og kilderne gengiver ikke Ruslands holdning. Holder faldet, afhænger det derfor af Ruslands svar. Kilderne nævner hverken en dato for ikrafttrædelse eller en mekanisme til at kontrollere overholdelsen. Indtil de detaljer kommer frem, er markedets reaktion en forventning og ikke en aftale.