Oliepris runder 100 dollar for første gang siden maj efter angreb i Rødehavet

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Prisen på Brent-olie steg torsdag med mere end 5 pct. og passerede dermed 100 dollar tønden for første gang siden maj. Stigningen kommer, efter at Houthi-oprørere har angrebet saudiarabiske tankskibe i Rødehavet, hvilket ifølge BBC og Financial Times har forværret frygten for yderligere forstyrrelser i den globale energiforsyning.

Konflikten i Mellemøsten er ifølge de to britiske medier eskaleret markant de seneste dage, og markedet frygter nu, at flere angreb på skibsfarten i regionen kan sætte yderligere pres på olieforsyningen fra en af verdens vigtigste eksportregioner.

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Rødehavet som flaskehals for verdens energiforsyning

Financial Times beskriver, hvordan angrebet på de saudiarabiske tankskibe truer med at forstærke det allerede pressede udbud af energi globalt. Rødehavet er en central transportkorridor for olie- og gastankere, og selv begrænsede forstyrrelser i sejladsen kan sende bølger gennem hele det globale energimarked.

For danske investorer er udviklingen relevant, fordi højere oliepriser typisk slår igennem på både forbrugerpriser og transportomkostninger i hele Europa. En vedvarende prisstigning kan derfor lægge et yderligere pres på den europæiske inflation, som centralbankerne, herunder ECB, netop har forsøgt at få under kontrol.

Amerikanske renter stiger på fornyet inflationsfrygt

Den stigende oliepris har allerede sat sig spor i det amerikanske rentemarked. Ifølge CNBC steg renten på den amerikanske 10-årige statsobligation onsdag til det højeste niveau siden januar 2025, i takt med at olieprisen begyndte at stige. Investorerne reagerede samtidig på et fald i de ugentlige opgørelser over nye arbejdsløshedsunderstøttelsesansøgninger, hvilket yderligere har bidraget til rentestigningen.

Kombinationen af stigende energipriser og et robust arbejdsmarked øger frygten for, at inflationen i USA kan vise sig sejlivet – et scenarie, der historisk har fået renterne til at stige, fordi investorer kræver højere afkast for at kompensere for en forventet fremtidig prisstigning.

Hvad betyder det for danske investorer?

Stigende oliepriser rammer typisk bredt i økonomien og kan påvirke både energitunge selskaber og forbrugsafhængige virksomheder på den danske børs forskelligt. Mens energiselskaber generelt nyder godt af højere priser, kan transport-, luftfarts- og forbrugsvaresektoren opleve stigende omkostninger, der presser indtjeningen.

Samtidig kan stigende amerikanske renter påvirke den globale kapitalstrøm og lægge pres på aktiemarkeder, der er følsomme over for rentebevægelser, herunder vækstaktier og selskaber med høj gældsætning. Situationen i Mellemøsten følges derfor tæt af både centralbanker og investorer, da yderligere eskalering kan forstærke både energipriser og renteusikkerhed yderligere.

Læs også: Olieprisen springer over 100 dollar efter Houthi-angreb på saudiske tankskibe

Kilder: BBC, Financial Times, CNBC