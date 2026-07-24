Oliepris tæt på 100 dollar efter ugens himmelflugt på Houthi-frygt

Brentolie er på vej mod en ugentlig stigning på over 13 pct. efter Houthi-angreb i Rødehavet og Trumps trusler om nye angreb på Iran.

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Oliemarkedet er inde i en af de mest volatile uger i flere år. Brentolie har svinget tæt på 100 dollar per tønde efter en optrapning af konflikten i Mellemøsten, hvor houthi-oprørere har angrebet tankskibe i Rødehavet, mens USA’s præsident Donald Trump har truet med at udvide amerikanske angreb på Iran.

Ifølge Financial Post handlede Brent-kontrakter nær 100-dollarsgrænsen efter angrebene, som har åbnet en ny front i den regionale konflikt. Samtidig viser tal fra Economic Times, at Brent-futures faldt 81 cent, svarende til 1 procent, til 99,68 dollar per tønde tidligt fredag – men olien er stadig på vej mod en ugentlig stigning på hele 13,5 procent.

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Houthi-angreb sender bølger gennem shippingruter

Ifølge BBC har den Iran-støttede houthi-gruppe i Yemen truet med at målrette angreb mod saudiske skibe i en af verdens vigtigste transportkorridorer. Analytikere frygter, at dette kan udvikle sig til en bredere regional konflikt med alvorlige konsekvenser for den globale økonomi.

Rødehavet er en central transportvej for olie- og gastransport mellem Asien og Europa, og forsyningsfrygten har allerede sat sit tydelige aftryk på priserne. Samtidig med de amerikanske spændinger omkring Iran skaber usikkerheden om, hvor længe konflikten kan vare, betydelig nervøsitet blandt markedsdeltagere.

Også WTI stiger kraftigt

Den amerikanske råoliebenchmark, West Texas Intermediate (WTI), er også blevet ramt af den øgede uro. Ifølge Economic Times faldt WTI-futures 70 cent, svarende til 0,76 procent, til 91,49 dollar per tønde, men kontrakten er samtidig på vej mod en ugentlig stigning på omkring 11 procent.

De kraftige ugentlige stigninger i begge benchmarks understreger, hvor følsomt oliemarkedet reagerer på geopolitisk usikkerhed netop nu. Selv mindre nyheder om eskalering eller deeskalering kan udløse store kursbevægelser fra time til time.

Betydning for danske investorer

For danske investorer er udviklingen relevant på flere fronter. Højere oliepriser kan lægge pres på inflationen og dermed på rentebeslutninger fra Den Europæiske Centralbank, hvilket igen påvirker obligationsmarkeder og aktiepriser bredt.

Samtidig kan energiselskaber og olierelaterede aktier, herunder danske shippingselskaber med eksponering mod internationale fragtruter, opleve markante udsving som følge af den øgede usikkerhed omkring forsyningssikkerheden i Rødehavet og den bredere Mellemøsten-region.

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Kilder: Financialpost, Economictimes, BBC