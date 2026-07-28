Oliepris under 80 dollar udløser rentefald før Fed og Bank of England

Råolien dykkede under 80 dollar, da Iran drøftede Hormuz-strædet med Saudi-Arabien og Oman. Faldet sendte globale renter ned før centralbankmøder.

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Den amerikanske råoliepris WTI faldt mandag under 80 dollar pr. tønde, efter at Iran ifølge CNBC drøftede situationen omkring Hormuzstrædet med Saudi-Arabien og Oman. Faldet i olieprisen bredte sig til de globale rentemarkeder, hvor obligationsrenter trak ned, fordi investorerne vurderede, at billigere olie kan dæmpe inflationspresset i de kommende måneder.

Bevægelsen kommer kort før centrale rentebeslutninger fra både den amerikanske centralbank Federal Reserve og Bank of England, og markedet holder nu ekstra øje med, om faldende energipriser giver centralbankerne mere albuerum til at holde renterne i ro – eller ligefrem åbne for lempelser, ifølge Investing.com.

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Iran, Saudi-Arabien og Oman i dialog om strædet

Hormuzstrædet er en af verdens vigtigste transportkorridorer for olie, og enhver antydning af eskalering eller de-eskalering i området slår typisk hurtigt igennem på oliepriserne. Ifølge CNBC var det netop meldinger om, at Iran var i dialog med både Saudi-Arabien og Oman om situationen ved strædet, der fik prisen på amerikansk råolie til at glide under 80-dollar-grænsen.

Samtidig kommenterede USA’s præsident Donald Trump situationen, mens han var om bord på Air Force One på vej til Michigan. Her afviste han ifølge kilden bekymringer om, at USA skulle være ved at løbe tør for våben – en kommentar, der kommer i forlængelse af den seneste tids spekulationer om amerikansk militær kapacitet midt i Iran-relaterede spændinger.

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Faldende renter globalt

Det globale rentemarked reagerede prompte på olieprisfaldet. Ifølge Investing.com trak statsobligationsrenter ned på tværs af flere markeder, da investorerne vurderede, at en billigere oliepris mindsker risikoen for, at inflationen igen accelererer i de kommende kvartaler.

Bevægelsen falder sammen med, at både Federal Reserve og Bank of England snart skal træffe deres næste rentebeslutninger. Lavere inflationsforventninger giver typisk centralbankerne mere plads til at lempe pengepolitikken eller i det mindste undgå yderligere stramninger, og markedsdeltagere ser derfor olieprisens udvikling som en vigtig brik i det samlede billede før møderne.

De brede aktiemarkeder handlede samtidig blandet, hvor olieprisens fald trak i én retning, mens usikkerheden om den geopolitiske situation i Mellemøsten fortsat lagde en dæmper på risikoappetitten flere steder.

Betydning for danske investorer

For danske investorer er udviklingen relevant på flere fronter. En lavere oliepris kan isoleret set være positivt for forbrugernes købekraft og for virksomheder med høje energiomkostninger, mens energisektoren på de europæiske og amerikanske børser typisk vil mærke faldende indtjeningsforventninger, hvis prisen forbliver lav over tid.

Samtidig kan faldende globale renter påvirke prisfastsættelsen af både obligationer og aktier, herunder rentefølsomme sektorer som ejendomme og vækstaktier, der ofte handles i danske porteføljer og på det danske C25-indeks. Situationen omkring Hormuzstrædet vil derfor fortsat være et forhold, investorer med interesse i energi, renter og geopolitisk risiko bør holde øje med i den kommende tid – ikke mindst i lyset af de forestående centralbankmøder.

Kilder: Seeking Alpha, CNBC, Investing.com