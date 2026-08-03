Olieprisen dykker efter pause i Iran-angreb – guld og aktier stiger

USA har sat angreb på Iran på pause for at give forhandlinger plads. Olien falder, guld stiger, og markederne håber på afspænding i konflikten.

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Olieprisen faldt mandag, efter at USA meddelte, at angreb på Iran er sat på pause for at give “forhandlingerne plads”, som det blev formuleret fra amerikansk side. Meldingen har vakt håb om en løsning på den konflikt, der i flere uger har sendt energipriserne op, skriver BBC.

Ifølge Financial Times har præsident Donald Trump samtidig oplyst, at nye forhandlinger med Iran skal genoptages, efter at USA aflyste et større planlagt angreb. Teheran har på sin side meddelt, at man er tæt på en aftale med Oman om at genåbne Hormuzstrædet for skibstrafik – en af verdens vigtigste transportkorridorer for olie.

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Måneders prisstigninger sættes på pause

Faldet i oliepriserne kommer efter en periode, hvor konflikten mellem USA og Iran har drevet priserne op med over 20 procent på en måned, fremgår det af en opgørelse fra Economic Times. Bevægelsen mandag markerer dermed et markant skifte i markedets forventninger til risikoen for en større eskalering.

Samtidig har OPEC+ tidligere godkendt en produktionsforhøjelse, men ifølge Economic Times har den beslutning indtil videre haft begrænset effekt på priserne, fordi den geopolitiske risikopræmie har overskygget udbudssiden. Skibsdata har desuden vist reduceret trafik gennem Hormuzstrædet efter de seneste hændelser i regionen – en flaskehals, hvor en stor del af verdens olieeksport passerer.

Guld stiger på forventning om lavere inflation

Udsigten til afspænding har også sat sit aftryk på guldmarkedet. Ifølge Financial Post steg guldprisen, efter Trump meldte ud, at nye forhandlinger med Iran ville blive indledt senere mandag – en udvikling investorer tolker som et signal om, at den energidrevne inflation kan aftage. Lavere pres på priserne kan i teorien give centralbanker mere albuerum i deres rentebeslutninger, hvilket typisk gavner guld som aktiv uden løbende rente.

For danske investorer er sammenhængen mellem oliepris og inflation central. Et fald i energipriserne kan lette presset på forbrugerpriserne i Europa og dermed på sigt give Den Europæiske Centralbank mere plads til at holde renterne i ro eller sætte dem ned – en udvikling der historisk har haft betydning for både obligations- og aktiemarkederne herhjemme.

Hvad betyder det for markederne?

Nyheden om den midlertidige pause har bredt sig til flere aktivklasser. Ifølge BBC har udsigten til en mulig løsning på konflikten dæmpet den usikkerhed, der har hængt over energimarkederne, og dermed også bidraget til den bredere ro, der ses i markedet mandag.

Det er dog fortsat uklart, hvor holdbar afspændingen er. Iran har ikke selv officielt bekræftet, at en aftale er tæt på, og både olie- og guldpriserne kan hurtigt vende, hvis forhandlingerne bryder sammen eller nye hændelser opstår i regionen. For investorer med eksponering mod energisektoren eller råvarer er situationen derfor fortsat værd at følge tæt de kommende dage.

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Kilder: BBC, Economictimes, Financial Times, Financialpost