Olieprisen falder over 2% efter fjerde rolige nat mellem USA og Iran

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Oliepriserne faldt med mere end 2 pct. mandag, efter at en fortsat pause i konflikten mellem USA og Iran har givet markedet håb om, at den akutte krise er ved at aftage. Det er nu fjerde nat i træk uden nye militære angreb mellem de to lande, hvilket har dæmpet frygten for pludselige forstyrrelser i olieforsyningen fra Mellemøsten.

Faldet i oliepriserne kommer, efter at markedet i flere uger har handlet med en indbygget risikopræmie som følge af den optrappede konflikt. Med den vedvarende ro reduceres den geopolitiske risiko, hvilket stabiliserer oliemarkederne og mindsker sandsynligheden for pludselige prisudsving, som ellers har præget markedet gennem konflikten.

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Trump afviser våbenmangel

Præsident Donald Trump kommenterede situationen mandag ombord på Air Force One på vej mod Michigan. Her afviste han spekulationer om, at USA skulle være ved at løbe tør for våben til at understøtte en eventuel fortsat militær indsats i regionen.

Udtalelserne kommer i en periode, hvor markedsdeltagere nøje følger enhver kommentar fra Det Hvide Hus for tegn på, hvorvidt den nuværende pause i fjendtlighederne kan udvikle sig til en mere varig deeskalering, eller om konflikten igen kan blusse op.

Betydning for det danske marked

Faldende oliepriser har direkte betydning for danske forbrugere og investorer. Lavere oliepriser kan på sigt betyde billigere benzin og diesel, hvilket dæmper inflationspresset og potentielt giver Nationalbanken og andre centralbanker mere ro til at fastholde rentepolitikken.

For danske investorer med eksponering mod energisektoren eller shippingaktier som Mærsk kan bevægelser i oliepriserne have betydning for både fragtomkostninger og indtjening. En vedvarende ro i Mellemøsten reducerer samtidig risikoen for pludselige stigninger i transportomkostninger, som ellers kan ramme globale forsyningskæder og dermed også danske eksportvirksomheder.

Markedet vil i den kommende tid holde nøje øje med, om roen mellem USA og Iran fortsætter, eller om nye spændinger igen sender oliepriserne op. Så længe situationen forbliver stabil, ventes den geopolitiske risikopræmie i oliepriserne at fortsætte med at aftage.

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Kilder: CNBC, Cryptobriefing