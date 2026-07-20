Olieprisen over 90 dollar: Angreb i Hormuzstrædet og Kuwait sender Brent op

Brentolien passerede 90 dollar, efter USA og Iran optrappede konflikten med angreb på tankskibe i Hormuzstrædet og et olieanlæg i Kuwait.

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Prisen på Brentolie er sprunget over 90 dollar per tønde, efter at konflikten mellem USA og Iran har taget en ny og alvorlig drejning i weekenden. Angreb på tankskibe, der forsøgte at sejle gennem Hormuzstrædet, samt et angreb på et centralt olieanlæg i Kuwait har fået markederne til at frygte for forsyningssikkerheden i en af verdens vigtigste olie-transportkorridorer, skriver Financial Post.

Hormuzstrædet er en snæver passage mellem Iran og den arabiske halvø, hvorigennem en stor del af verdens olieeksport normalt transporteres. Ifølge The Guardians løbende dækning af konflikten skal Irans revolutionsgarde have målrettet fartøjer, der forsøgte at benytte stredets sydlige rute, hvilket har fået rederier og forsikringsselskaber til at revurdere risikoen ved sejlads i området.

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Kuwait-angreb og kollapset våbenhvile

Ud over angrebene i selve stredet blev et vigtigt olieanlæg i Kuwait ramt i weekenden, hvilket ifølge Financial Post har forstærket markedets bekymring for, at konflikten kan brede sig til andre olieproducerende nabolande i regionen. Kuwait er en betydelig olieeksportør, og et angreb på landets infrastruktur understreger, at krisen ikke længere er begrænset til Iran og Israel alene.

The Guardian beskriver, hvordan en foreløbig aftale, der skulle have bragt konflikten til ophør, er kollapset, mens USA og Iran fortsat kæmper om at bryde dødvandet omkring Hormuzstrædet. Det tyder på, at der ikke er udsigt til en hurtig løsning, hvilket kan holde olieprisen forhøjet i en længere periode.

Dollaren styrkes, mens markederne holder vejret

Den øgede usikkerhed har samtidig styrket dollaren over for de fleste andre valutaer, skriver Economic Times. Investorer søger traditionelt mod dollaren i perioder med geopolitisk uro, og kombinationen af en stigende oliepris og en stærkere dollar sætter yderligere pres på import-tunge økonomier og virksomheder med store energiomkostninger.

Ifølge Economic Times debatterer Federal Reserve samtidig, om der er behov for yderligere renteforhøjelser for at imødegå inflationspres, der kan forværres af de stigende energipriser. Samtidig har den brede markedsuro også ramt værdiansættelserne i halvlederaktier, mens kryptovalutaer som bitcoin og ether ifølge samme kilde kun har set beskedne stigninger på trods af den generelle nervøsitet.

Hvad betyder det for danske investorer?

For danske investorer er en oliepris over 90 dollar relevant på flere fronter. Højere energipriser kan presse forbrugertillid og virksomhedernes omkostninger, hvilket typisk slår igennem på både danske og europæiske aktieindeks, herunder selskaber med store transport- eller energiudgifter i C25-indekset.

Samtidig kan en stærkere dollar påvirke danske eksportvirksomheders indtjening målt i danske kroner, ligesom vedvarende geopolitisk uro historisk har skabt øget volatilitet på de finansielle markeder generelt. Så længe konflikten omkring Hormuzstrædet og angrebene på olieinfrastruktur i regionen fortsætter, må investorer forvente, at olieprisen og dermed markedsudsvingene kan forblive forhøjede.

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Kilder: Financialpost, The Guardian, Economictimes