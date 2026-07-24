Olieprisen runder 100 dollar igen på frygt for bredere Mellemøsten-konflikt

Houthi-trusler mod saudiske olieeksporter og spændinger ved Hormuz-strædet sender Brent-olien over 100 dollar for første gang i to måneder.

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Olieprisen brød torsdag over den psykologisk vigtige grænse på 100 dollar pr. tønde for første gang siden maj, efter at en optrapning af konflikten i Mellemøsten har genoptændt frygten for alvorlige forstyrrelser i den globale olieforsyning. Den toneangivende Brent-oliepris steg fra omkring 95 dollar dagen før til over 100 dollar, skriver The Guardian.

Prisstigningen skal ses i lyset af to sammenfaldende risikofaktorer: Yemens Houthi-milits har truet med at ramme saudiske olietankere i Det Røde Hav, mens spændingerne mellem USA og Iran omkring olieflowet gennem Hormuz-strædet samtidig er tiltaget, ifølge The Guardian.

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Houthi-trusler rammer en kritisk flaskehals

Ifølge BBC har den iransk-støttede Houthi-gruppe i Yemen eksplicit truet med at målrette angreb mod saudiske skibe i det centrale skibsfartsområde ved Bab al-Mandab-strædet – en af verdens vigtigste transportruter for olie og gas. Truslen kommer oven på en periode med gentagne angreb på skibsfart i regionen, der allerede har fået flere rederier til at omdirigere fragt uden om Det Røde Hav.

Kombinationen af en potentiel blokade af saudisk eksport og optrapningen ved Hormuz-strædet, hvor en stor del af verdens olietransport passerer, har fået markedet til at prise en markant større risikopræmie ind i råvaren. Forbes bekræfter, at oliepriserne har ramt deres højeste niveau siden maj, drevet af det, mediet betegner som et “cargo squeeze” fra Mellemøsten – altså frygt for, at fysiske olieladninger reelt bliver fanget eller forsinket i regionen.

13 procents stigning på en uge

Bevægelsen har været usædvanligt voldsom. Ifølge tal fra Economic Times faldt Brent-futures fredag morgen tilbage med 81 cent, svarende til 1 procent, til 99,68 dollar pr. tønde – men olien var dermed stadig på vej mod en ugentlig stigning på 13,5 procent. Den amerikanske WTI-olie faldt samtidig 70 cent, eller 0,76 procent, til 91,49 dollar og var på vej mod en ugestigning på omkring 11 procent.

Den kraftige ugentlige stigning illustrerer, hvor hurtigt markedet har skiftet fra relativ ro til akut nervøsitet. Nogle markedsobservatører spekulerer allerede i, om olien kan fortsætte mod endnu højere niveauer, hvis konflikten eskalerer yderligere, med scenarier, der nævner 120 dollar pr. tønde som en mulighed, hvis Houthi-angreb eller en fysisk lukning ved Hormuz for alvor materialiserer sig.

Betydning for danske investorer og forbrugere

En vedvarende oliepris over 100 dollar har direkte konsekvenser langt ud over energisektoren. Højere energipriser presser transportomkostninger og driver inflationsforventningerne op, hvilket kan udfordre centralbankernes planer om rentelettelser i både USA og eurozonen. For danske investorer betyder det potentielt øget volatilitet i renteafhængige aktiver samt medvind til energi- og shippingrelaterede aktier på europæiske børser.

Rederier med eksponering mod Det Røde Hav og Suezkanalen kan igen se sig nødsaget til at omlægge ruter uden om regionen, hvilket historisk har presset fragtrater op globalt – en dynamik, der også kan mærkes af danske shippingaktier med global tilstedeværelse. Samtidig kan en vedvarende risikopræmie i olien understøtte dollaren som sikker havn, hvilket kan lægge pres på kronen og øvrige europæiske valutaer i en periode med i forvejen skrøbelig markedsstemning.

Læs også: Oliepris runder 100 dollar for første gang siden maj efter angreb i Rødehavet

Kilder: The Guardian, BBC, Forbes, Economictimes