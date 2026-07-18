Olieprisen springer 5 pct. efter ny Iran-eskalering ved Hormuzstrædet

Brentolien stiger til 85,58 dollar, mens USA og Iran optrapper konflikten ved Hormuzstrædet. Markedet spekulerer nu i olie til 90 dollar.

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Olieprisen tog et markant hop, efter at konflikten mellem USA og Iran igen har ramt Hormuzstrædet – en af verdens vigtigste transportveje for råolie. Brentolien steg 5 procent til 85,58 dollar per tønde, viser tal fra Crypto Briefing, mens amerikansk WTI-olie ifølge Seeking Alpha er steget hele 15 procent på en uge.

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Frygt for lukket forsyningsvej driver prisen op

Optrapningen har fået handlende på prognosemarkeder til at skrue op for forventningerne til yderligere prisstigninger. Ifølge Crypto Briefing vurderes sandsynligheden for, at WTI-olien når 90 dollar i løbet af juli, nu til 39,5 procent – et niveau der signalerer, at investorer i stigende grad indpriser risikoen for en længerevarende forstyrrelse af olietransporten gennem strædet.

Hormuzstrædet er en flaskehals, hvor en betydelig del af verdens olie- og gastransport passerer dagligt. Enhver reel eller frygtet forstyrrelse af sejladsen gennem strædet slår historisk hurtigt igennem på oliepriserne, fordi alternative transportruter er begrænsede og dyrere at benytte.

Syv nætters angreb har optrappet konflikten

Ifølge The Guardian har det amerikanske militær nu gennemført angreb mod Iran syv nætter i træk. Det amerikanske Central Command oplyste på det sociale medie X, at angrebene, som blev indledt klokken 19 GMT fredag aften, var designet til at “fortsætte med at nedbryde Irans militære kapaciteter”.

Den vedvarende militære konfrontation er en central drivkraft bag den nervøsitet, der nu præger oliemarkedet. Seeking Alpha peger desuden på, at frygten for en mulig lukning af sejladsen i Det Røde Hav forstærker prispresset yderligere, da handlende frygter en bredere regional eskalering, der kan ramme flere vigtige transportveje samtidig.

Hvad betyder det for danske investorer?

For danske investorer er en vedvarende oliekrise ikke bare en geopolitisk nyhed, men en faktor der direkte kan påvirke porteføljer og privatøkonomi. Stigende oliepriser lægger typisk et opadgående pres på inflationen, hvilket kan udskyde forventede rentenedsættelser fra både Den Europæiske Centralbank og den amerikanske Federal Reserve.

Højere energipriser rammer også transportsektoren og fragtselskaber, herunder danske rederier med eksponering mod internationale sejlruter, da brændstofomkostninger typisk udgør en stor del af driftsudgifterne. Omvendt kan energiselskaber og olieproducenter i C25-indekset opleve medvind, hvis prisstigningerne holder ved i længere tid.

Historisk har konflikter, der berører Hormuzstrædet, vist sig kortvarige i deres prispåvirkning, men den nuværende situation med gentagne militære angreb over flere nætter og frygt for spredning til Det Røde Hav gør, at markedet i øjeblikket prissætter en højere risikopræmie end normalt. Investorer bør derfor følge udviklingen tæt, både for konkret eksponering mod olie- og energiaktier og for de bredere makroøkonomiske konsekvenser, som en vedvarende konflikt kan medføre.

Kilder: Cryptobriefing, The Guardian, Seeking Alpha