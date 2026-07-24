Olieprisen springer over 100 dollar efter Houthi-angreb på saudiske tankskibe

Angreb på to saudiske olietankere i Rødehavet sender Brent-olien over 100 dollar tønden. Trump advarer Iran, mens ruter omlægges.

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

Oliemarkedet er sendt i undtagelsestilstand, efter Houthi-oprørere har angrebet to saudiske olietankskibe i Rødehavet. Brent-olien er som følge heraf steget over den psykologisk vigtige grænse på 100 dollar tønden – et niveau, markedet ikke har set i lang tid – og prisstigningen sender bølger gennem både energi- og obligationsmarkederne.

Ifølge flere internationale medier har Houthi-bevægelsen fra Yemen taget ansvaret for angrebet, hvor tankskibene blev ramt med både droner og missiler. Grupperingen begrunder angrebet med, at skibene skulle have brudt en søfartsblokade, som Houthierne selv har erklæret i regionen.

Annonce · Saxo Er du klar til at investere? Åbn en gratis konto hos Saxo og få adgang til aktier, ETF'er og obligationer til lave priser. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

Trump peger på Iran

Den amerikanske præsident Donald Trump har reageret kraftigt på angrebene og erklæret, at USA vil holde Iran ansvarlig for Houthiernes handlinger. Ifølge CNBC har Trump samtidig advaret Houthi-bevægelsen om, at militær aktion kan blive konsekvensen, hvis angrebene på skibsfarten i Rødehavet fortsætter.

Udmeldingen understreger, at Washington ser angrebene som en del af den bredere spænding med Iran, som USA anser for at stå bag – eller i det mindste understøtte – Houthi-bevægelsens militære kapaciteter.

Skibsruter lægges om – ekstra forsinkelser for Asien

Angrebene har konkrete konsekvenser for den globale olietransport. Ifølge Financial Times overvejer flere asiatiske raffinaderier nu at omlægge deres shippingruter, efter at tankskibsoperatører i stigende grad undgår passagen gennem Bab al-Mandab-strædet – en af verdens mest trafikerede olieflaskehalse.

Det kan ifølge avisen betyde, at asiatiske købere må vente op til en ekstra måned på leverancer af råolie, hvis skibene i stedet skal sejle den længere vej uden om Afrikas sydspids. En sådan omlægning øger både transporttid og fragtomkostninger markant, hvilket lægger yderligere pres på en allerede anspændt oliepris.

Frygt for inflation og højere renter

Den kraftige prisstigning på olie har allerede sat sine spor i de finansielle markeder. Ifølge Economic Times har den stigende oliepris skærpet inflationsfrygten globalt og bidraget til stigende obligationsrenter, da investorer nu genovervejer risikoen for en ny bølge af prispres i verdensøkonomien.

For danske investorer er situationen relevant på flere fronter. En vedvarende høj oliepris kan presse forbrugerpriserne op i Europa og dermed komplicere Den Europæiske Centralbanks rentekurs, som allerede er under pres fra den bredere Mellemøsten-uro. Samtidig kan energisektoren – herunder olie- og shippingaktier – opleve øget volatilitet, mens transport- og industriselskaber, der er afhængige af stabile fragtpriser, kan mærke stigende omkostninger.

Situationen i Rødehavet har over flere måneder udviklet sig fra sporadiske angreb til en mere systematisk trussel mod skibsfarten, og markedets nervøsitet afspejler frygten for, at konflikten kan sprede sig yderligere og true den globale olieforsyning i en periode, hvor efterspørgslen allerede er skrøbelig.

Læs også: Saudisk skib angrebet i Rødehavet – olieprisen stiger på Iran-frygt

Kilder: Seeking Alpha, Economictimes, CNBC, Financial Times, Cryptobriefing