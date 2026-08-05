Olieprisen stabiliseres på håb om Hormuz-aftale mellem USA og Iran

Olien har stabiliseret sig efter to dages fald, mens forhandlinger om en aftale, der kan sikre fri passage gennem Hormuz-strædet, giver investorer nyt optimisme.

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Olieprisen har fundet et stabilt niveau efter to dages nedgang, i takt med at optimismen vokser omkring en mulig aftale, der kan genåbne skibstrafikken gennem Hormuz-strædet. Håbet om en løsning på konflikten mellem USA og Iran har allerede sendt olieprisen ned, og markedsdeltagere spekulerer nu på, om en aftale kan frigive den olieforsyning, der i øjeblikket er spærret inde i Den Persiske Gulf.

Ifølge Financial Post og Investing.com er prisfaldet på olie de seneste to handelsdage bremset op, efter at signaler om fremskridt i forhandlingerne har dæmpet bekymringen for en langvarig forsyningskrise. Hormuz-strædet er en af verdens vigtigste transportkorridorer for olie, og enhver forstyrrelse her rammer typisk energimarkederne direkte.

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USA melder om “frit og åbent” stræde

Det amerikanske centralkommando, US Central Command, har ifølge CNBC oplyst, at “den sydlige rute gennem Hormuz-strædet fortsat er fri og åben”. Udmeldingen kommer samtidig med, at USA’s finansminister Scott Bessent har sagt, at en aftale med Iran er tæt på at falde på plads.

BBC skriver, at både udenrigsminister Marco Rubio og finansminister Bessent har bekræftet, at forhandlingerne har gjort fremskridt mod en løsning, der skal gøre det muligt for skibsfarten at genoptage normal drift gennem strædet. Det er netop denne udvikling, der har fået olieprisen til at falde de seneste dage, og som nu holder prisen i ro på det lavere niveau.

Global effekt: Aktier op, renter ned

Optimismen om en Hormuz-løsning har bredt sig til de globale aktiemarkeder. Ifølge Economic Times fulgte asiatiske aktier den amerikanske børsudvikling opad, drevet af udsigten til en interimsaftale med Iran, som markant har lettet bekymringerne om energiforsyningen.

Det lavere olieprisniveau ventes samtidig at dæmpe inflationspresset, hvilket ifølge samme kilde kan styrke argumentet for, at den amerikanske centralbank Federal Reserve fastholder sine renter uændret. For investorer betyder det, at en potentiel Hormuz-aftale ikke kun er en geopolitisk nyhed, men også en faktor, der kan påvirke rentekurven og dermed prisfastsættelsen af både aktier og obligationer globalt.

Betydning for danske investorer

For danske investorer er udviklingen relevant på flere fronter. Et fald i olieprisen kan lette presset på transport- og rederisektoren, herunder danske tungvægtere som Mærsk, der er eksponeret mod globale fragtpriser og bunkerudgifter. Samtidig kan lavere energipriser bidrage til at holde den europæiske inflation nede, hvilket har betydning for Nationalbankens og ECB’s rentepolitik.

Omvendt indebærer situationen fortsat en vis usikkerhed. Så længe der ikke er underskrevet en formel aftale, kan spændinger omkring Hormuz-strædet hurtigt sende olieprisen op igen, hvis forhandlingerne bryder sammen. Investorer bør derfor følge situationen tæt, ikke mindst fordi energipriserne fortsat er en central drivkraft for både inflationsforventninger og markedernes risikoappetit i de kommende uger.

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Kilder: Financialpost, Investing.com, CNBC, BBC, Economictimes