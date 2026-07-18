Oliepriser eksploderer efter Irans angreb ved Hormuzstrædet

Råolie stiger op mod 15 pct. på en uge, efter Iran har angrebet mål i Kuwait og eskaleret konflikten om Hormuzstrædet, der leder en tredjedel af verdens olie.

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Råoliepriserne er steget markant den seneste uge, efter at konflikten mellem USA og Iran er trappet yderligere op omkring Hormuzstrædet. Ifølge markedsdata er amerikansk WTI-olie steget op mod 15 pct. på en uge, mens den globale Brent-oliepris nærmer sig 79 dollar pr. tønde, drevet af frygten for forstyrrelser i en af verdens vigtigste olietransportruter.

Optrapningen er ifølge CoinGape udløst af nye iranske missil- og droneangreb rettet mod kraftværker og afsaltningsanlæg i Kuwait, hvilket har rystet energimarkederne og øget frygten for en bredere regional konflikt. Kombinationen af militær eskalation og risikoen for lukning af Hormuzstrædet – hvorigennem omkring en tredjedel af verdens søtransporterede olie passerer – har fået oliepriserne til at stige kraftigt på kort tid.

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Prisstigninger afspejler frygt for forsyningschok

Ifølge Seeking Alpha er den ugentlige stigning i amerikansk råolie på op mod 15 pct. blandt de kraftigste udsving i lang tid, og analytikere peger også på frygt for forstyrrelser i Rødehavet som en medvirkende faktor. Markedet priser nu en øget risiko for langvarige forsyningsafbrydelser ind i olieprisen, hvilket kan smitte af på benzinpriser og generel inflation globalt.

Prisudviklingen bekræftes også af data fra prognosemarkeder, hvor investorer aktivt spekulerer i, om olieprisen sætter en ny rekord inden årets udgang. Ifølge en opgørelse fra Crypto Briefing lå sandsynligheden for, at råolien når en ny all-time high inden 31. december, på 13,5 pct. – et niveau, der er steget markant i takt med den seneste eskalering.

Hormuzstrædet i centrum af konflikten

Hormuzstrædet mellem Iran og Den Arabiske Halvø er blandt verdens mest kritiske flaskehalse for energitransport, og enhver reel eller opfattet trussel mod skibsfarten der udløser typisk store bevægelser i oliepriserne. Iran har flere gange antydet, at man kan begrænse eller true trafikken gennem strædet som svar på amerikansk militær tilstedeværelse i regionen.

De seneste angreb på infrastruktur i Kuwait understreger, at konflikten ikke længere kun handler om selve strædet, men også rammer allierede golfstater direkte. Det øger usikkerheden om, hvor langt eskaleringen kan strække sig, og hvor sårbare regionens øvrige olie- og gasinstallationer er over for yderligere angreb.

Betydning for danske investorer

For danske investorer er de stigende oliepriser relevante på flere fronter. Højere energipriser kan presse inflationen op igen, hvilket kan påvirke rentesporet både i USA og Europa – og dermed også danske realkreditrenter og obligationsmarkedet.

Samtidig kan energitunge aktier og shippingselskaber med eksponering mod olietransport opleve øget volatilitet, mens forbrugsrelaterede selskaber kan blive ramt af højere transport- og produktionsomkostninger. Investorer med eksponering mod råvarer, energiaktier eller globale indeks bør derfor holde nøje øje med udviklingen i Hormuzstrædet i de kommende uger.

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Kilder: Cryptobriefing, Coingape, Seeking Alpha