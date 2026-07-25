Oliepriser falder 3 pct. på håb om nye USA-Iran-forhandlinger

Olien faldt fredag efter rapporter om, at Pakistan med kinesisk opbakning presser på for nye samtaler mellem USA og Iran – trods ugens kraftige prisstigning.

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

Oliepriserne faldt omkring 3 pct. fredag, efter at rapporter pegede på, at Pakistan med opbakning fra Kina presser på for at genoptage forhandlinger mellem USA og Iran. Det skriver CNBC. Trods det pludselige fald var olien fortsat på vej mod en ugentlig stigning på cirka 10 pct., drevet af den eskalerende krig mellem USA og Iran.

Nyheden om et muligt diplomatisk gennembrud fik markedet til at trække vejret. Ifølge Seeking Alpha vendte råoliepriserne ned, efter at meldinger om kinesisk-støttet pres for nye samtaler mellem USA og Iran begyndte at cirkulere blandt handlere og analytikere.

Annonce · Saxo Er du klar til at investere? Åbn en gratis konto hos Saxo og få adgang til aktier, ETF'er og obligationer til lave priser. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

Fra himmelflugt til brat opbremsning

Ugen har budt på voldsom volatilitet på oliemarkedet, hvor priserne er steget markant som følge af den militære konflikt mellem USA og Iran. Frygten for forsyningsforstyrrelser i Mellemøsten har sendt investorer på jagt efter sikkerhed, og olie har fungeret som en af de tydeligste barometre for geopolitisk risiko.

Fredagens fald ændrer dog ikke ved, at ugen samlet set peger mod en stigning på op mod 10 pct. – et niveau der understreger, hvor følsomt markedet fortsat er over for nyhedsstrømmen fra regionen. Selv beskedne signaler om diplomatisk fremdrift kan altså udløse betydelige prisudsving, når risikopræmien i markedet i forvejen er høj.

Pakistan og Kina i en mæglerrolle

Ifølge de to kilder er det rapporter om, at Pakistan aktivt presser på for at få USA og Iran tilbage til forhandlingsbordet – med opbakning fra Kina – der har fået oliehandlere til at nedjustere den indpriste risikopræmie. Kinas engagement giver ekstra vægt til meldingerne, da landet er en central handelspartner for både Iran og flere olieproducerende nationer i regionen.

Markedet tolker rapporterne som et tegn på, at der kan være en vej ud af den nuværende eskalering, selvom konflikten mellem USA og Iran fortsat er i gang. Det er dog uklart, hvor langt forhandlingerne reelt er nået, og oliehandlere synes fortsat at prise en betydelig usikkerhedspræmie ind i råvaren.

Betydning for danske investorer

For danske investorer er udviklingen relevant af flere grunde. Høje oliepriser presser typisk inflationen op og kan påvirke centralbankernes rentebeslutninger, hvilket i sidste ende slår igennem på både obligations- og aktiemarkederne. Samtidig kan de kraftige udsving skabe usikkerhed for selskaber med stor eksponering mod energipriser, herunder rederier, transportvirksomheder og energiselskaber, der ofte indgår i danske investorers porteføljer.

Ugens prisbevægelser illustrerer, hvor hurtigt situationen kan ændre sig, når der er tale om en aktiv konflikt i en region, der er central for den globale olieforsyning. Investorer bør derfor holde øje med, om de rapporterede forhandlingsforsøg reelt fører til en de-eskalering, eller om det blot bliver et kortvarigt pusterum, før priserne igen stiger.

Læs også: Olieprisen runder 100 dollar igen på frygt for bredere Mellemøsten-konflikt

Kilder: CNBC, Seeking Alpha