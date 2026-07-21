Oliepriser falder trods ny US-Iran-optrapning – Houthi-trussel holder markedet på vagt

Oliepriser dykkede tirsdag på håb om mediation, selv om nye amerikanske angreb på Iran og en Houthi-trussel om Saudi-blokade skaber usikkerhed.

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Oliepriserne faldt tirsdag, selv om konflikten mellem USA og Iran fortsætter med at eskalere. Markedet reagerede på tegn på diplomatiske mæglingsforsøg, som midlertidigt vejer tungere end frygten for forsyningsafbrydelser, skriver Economic Times.

Faldet kommer på trods af, at USA har gennemført endnu en runde angreb mod Iran. Ifølge BBC har amerikanske styrker rettet angrebene mod at svække Irans evne til at angribe skibsfart i Hormuzstrædet, mens Trump har varslet gengældelse for tab af amerikanske soldaters liv.

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Houthi-trussel skaber usikkerhed om Saudi-forsyninger

Samtidig har det Yemen-baserede Houthi-bevægelse truet med en søblokade rettet mod Saudi-Arabien, hvilket ifølge Guardian har rejst bekymring om skibsfarten gennem det strategisk vigtige Bab el-Mandeb-stræde. Truslen kommer oven på en periode, hvor Brent-crude ifølge Guardian kortvarigt har krydset 91 dollar per tønde – det højeste niveau siden juni – efter at et fartøj angiveligt er gået i brand i Hormuzstrædet.

Ifølge amerikanske militærkilder har det amerikanske Central Command (CENTCOM) rettet angreb mod iranske militære kommandocentraler, luftværnsstillinger, kystovervågning, maritime kapaciteter samt missil- og droneaffyringsramper. Angrebene markerer en fortsat optrapning i en konflikt, der ifølge Guardian nu har stået på i flere runder, mens Iran selv omtaler situationen som “fuldskala krig”.

Lagerdata og diplomati trækker i hver sin retning

Ifølge Economic Times forventes amerikanske olielagre at være faldet i den seneste uge, ligesom benzinlagrene ventes at være reduceret. Faldende lagerbeholdninger peger normalt mod stigende priser, men markedet ser i denne omgang ud til at lægge mere vægt på håbet om, at diplomatiske kanaler kan dæmpe konflikten mellem USA og Iran.

Det skaber et modsætningsfyldt billede: På den ene side fortsætter de militære sammenstød og retorikken skærpes, på den anden side cirkulerer der forsøg på mægling, som investorerne tilsyneladende vælger at prissætte ind som den mest sandsynlige udvikling på kort sigt.

Hvorfor det betyder noget for danske investorer

Svingende oliepriser rammer direkte danske selskaber med eksponering mod energi og shipping, herunder rederier og forsyningsselskaber, der handles på Nasdaq Copenhagen. En eventuel Houthi-blokade af Saudi-Arabien eller yderligere lukning af Hormuzstrædet – som passerer store dele af verdens olietransport – kan hurtigt sende priserne op igen og påvirke både transportomkostninger og inflation i Danmark og resten af Europa.

Samtidig illustrerer den seneste udvikling, hvor følsomt oliemarkedet er over for både geopolitisk risiko og forhåbninger om de-eskalering. For investorer med eksponering mod energisektoren betyder det fortsat høj volatilitet, så længe konflikten mellem USA og Iran ikke finder en varig løsning.

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Kilder: Economictimes, BBC, The Guardian