Oliepriser stiger 5 pct., da Trump genindfører blokade af Hormuzstrædet

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Olieprisen sprang mandag 5 pct., efter at USA’s præsident Donald Trump genindførte en amerikansk blokade af iransk skibsfart i Hormuzstrædet og annoncerede, at andre lande fremover skal betale en told på 20 pct. for at sejle gennem det strategisk afgørende stræde. Brent-råolie steg til 79,37 dollar per tønde, mens aktiemarkederne globalt reagerede med fald, skriver The Guardian.

Optrapningen kommer, mens USA og Iran ifølge flere internationale medier har udvekslet militære angreb i regionen. Financial Times beskriver, hvordan et amerikansk angreb ramte en tanker på vej mod den iranske ø Kharg, som huser en af landets vigtigste olieterminaler – en udvikling, der understreger, hvor tæt konflikten nu er på at berøre den globale olieforsyning direkte.

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Trump kræver told for “sikkerhed”

Ifølge Trump skal den nye told på 20 pct. dække omkostningerne ved at sikre “sikkerhed og tryghed” for skibstrafikken gennem Hormuzstrædet, som cirka en femtedel af verdens olieforbrug transporteres igennem. Beslutningen markerer en genoptagelse af en amerikansk blokadepolitik over for iransk skibsfart, som tidligere har været omdrejningspunkt i konflikten mellem de to lande.

Strædet er i forvejen et af verdens mest følsomme flaskehalse for energitransport, og selv mindre forstyrrelser har historisk sendt oliepriserne op. Med den seneste udvikling frygter analytikere, at situationen kan udvikle sig til en længerevarende forsyningskrise snarere end en kortvarig prisspidse.

Lagre presses, mens konflikten trækker ud

Ifølge Seeking Alpha advarer oliehandlere om, at globale olielagre allerede er tæt på at være udtømte, i takt med at Hormuz-blokaden gentagne gange lukker og genåbner for trafik. Den ustabile situation gør det svært for markedet at genopbygge buffere, hvilket øger sårbarheden over for yderligere prischok.

The Economist peger samtidig på, at de stigende oliepriser kun er en del af problemet. Ifølge mediet forværrer Trumps hårde kurs over for Iran en bredere global brændstofkrise, hvor flaskehalse i raffinering og transport allerede lægger pres på forsyningskæderne uafhængigt af selve råoliepriserne.

Hvad betyder det for danske investorer?

En vedvarende konflikt om Hormuzstrædet kan få direkte konsekvenser for danske investorer og virksomheder. Højere oliepriser presser typisk transport- og fragtomkostninger, hvilket kan ramme selskaber som Mærsk, der er tungt eksponeret mod global shipping og energipriser.

Samtidig kan stigende energipriser genantænde inflationsfrygt, som ellers er dæmpet efter flere måneders svagere prisdata i USA. For C25-indekset og bredere europæiske aktier kan usikkerheden om Mellemøsten fortsat lægge en dæmper på risikoappetitten, mens investorer i energisektoren omvendt kan se højere oliepriser som en kortsigtet medvind.

Læs også: Oliehandlere advarer: Lagrene er ved at løbe tør, mens Hormuz lukker igen

Kilder: The Guardian, Economist, Seeking Alpha, Financial Times