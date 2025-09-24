Oliepriser stiger på grund af fald i amerikanske lagre og spændinger på udbudssiden

Oliepriserne fortsætter deres stigning for anden dag i træk, opmuntret af en brancherapport, der indikerer et betydeligt fald i amerikanske råolielagre. Rapporten fra American Petroleum Institute (API) har forstærket en markedsfortælling om strammere udbud, hvilket driver både Brent og WTI benchmarks op. Den positive stemning forstærkes af den seneste geopolitiske udvikling, der yderligere har begrænset det globale udbud.

Lagernedgang og geopolitiske katalysatorer

API-dataene viste et bemærkelsesværdigt fald i råolielagrene på 3,82 millioner tønder for ugen, der sluttede den 19. september, hvilket signalerer en robust efterspørgsel og en reduktion i en vigtig global forsyningsbuffer. Denne nyhed følger en fastlåst aftale om at genoptage olieeksporten fra Iraks Kurdistan-region, som har holdt cirka 230.000 tønder råolie om dagen ude af markedet siden marts 2023. Bekymringerne omkring udbuddet forværres yderligere af en nylig rapport fra Reuters, der fremhævede, at det store amerikanske selskab Chevron kun vil være i stand til at eksportere halvdelen af ​​sine planlagte 240.000 tønder om dagen fra Venezuela på grund af nye driftsregler, der begrænser strømmen af ​​råolie med højt svovlindhold til amerikanske raffinaderier.

Analytikernes udsigter og pengepolitiske modvind

På trods af den opadgående momentum mener analytikerne, at priserne vil forblive “støttede, men inden for et bestemt interval” på kort sigt. Ifølge Emril Jamil, senior olieanalytiker hos LSEG, fortsætter de løbende forsyningsforstyrrelser fra Rusland med at give et prisbundpunkt. Fremtidige gevinster forventes dog at blive begrænset af usikkerhed omkring potentielle rentebeslutninger fra den amerikanske centralbank. Den dobbelte indflydelse af udbudssidebegrænsninger og makroøkonomisk politisk usikkerhed skaber et komplekst handelsmiljø. Markedet vil nu rette sin opmærksomhed mod offentliggørelsen af ​​de officielle energidata fra den amerikanske regering, som forventes enten at bekræfte eller udfordre API’s resultater.