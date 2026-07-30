Oliepriser svinger vildt: Ramte 100 dollar, faldt siden 9 pct. på Hormuz-uro

Fornyede angreb ved Hormuz-strædet og i Det Røde Hav sendte oliepriserne over 100 dollar, før en amerikansk pause i angrebene udløste et kraftigt kursfald.

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Oliemarkedet har været igennem nogle af de vildeste udsving i lang tid, efter fornyede angreb på skibsfart ved Hormuz-strædet og i Det Røde Hav først sendte priserne kraftigt op og derefter lige så hurtigt ned igen. Det skriver DW og The Guardian, som begge dækker den seneste optrapning i konflikten mellem USA og Iran.

Ifølge DW passerede prisen på råolie igen 100 dollar tønden, efter houthi-bevægelsen fra Yemen, som er allieret med Iran, angreb saudiarabiske olietankere i Det Røde Hav. Kombineret med fornyet uro omkring Hormuz-strædet, som er en af verdens vigtigste transportveje for olie, satte det gang i en ny bølge af nervøsitet på energimarkederne.

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Brent faldt 9 procent efter amerikansk pause

Kort efter at oliepriserne havde nået deres højeste niveau i lang tid, vendte billedet imidlertid brat. The Guardian oplyser, at Brent-crude, som er den internationale referencepris på olie, faldt hele 9 procent til under 88 dollar tønden i starten af ugen, efter at markedet begyndte at spekulere i, at USA havde sat sine angreb på Iran på pause.

Ifølge avisen håber investorerne på, at pausen kan forhindre yderligere optrapning af konflikten, som ellers ville true den globale olieforsyning yderligere. Faldet i olieprisen fik samtidig britiske statsobligationsrenter til at falde, hvilket illustrerer, hvor tæt sammenvævet energimarkeder og renteforventninger er blevet i den aktuelle situation.

Hormuz-strædet fortsat i centrum

Hormuz-strædet er en flaskehals for en betydelig del af verdens olietransport, og selv mindre forstyrrelser i området kan få store konsekvenser for den globale forsyning. Ifølge DW er det netop kombinationen af uro ved strædet og de gentagne angreb i Det Røde Hav, der har fået markedet til at frygte en mere langvarig forstyrrelse af olieforsyningen fra Mellemøsten.

Den seneste udvikling føjer sig til en periode med gentagne militære sammenstød mellem USA og Iran, hvor begge parter tilsyneladende afprøver hinandens grænser. Selvom en pause i de amerikanske angreb har lettet presset midlertidigt, understreger både DW og The Guardian, at situationen fortsat kan ændre sig hurtigt, alt efter hvordan parterne reagerer i de kommende dage.

Betydning for danske investorer

De voldsomme udsving i olieprisen er en påmindelse om, hvor følsomt markedet fortsat er over for geopolitiske chok i Mellemøsten. For danske investorer betyder det øget usikkerhed omkring inflationsudviklingen, da olieprisen direkte påvirker transportomkostninger og forbrugerpriser i hele Europa.

Stigende oliepriser kan presse centralbankerne til at genoverveje deres rentekurs, hvilket kan give afsmitning på både danske realkreditrenter og aktiemarkedet. Samtidig kan et hurtigt tilbagefald i priserne, som det der er set i den seneste udvikling, hurtigt ændre billedet igen – noget der understreger, hvor vanskeligt det er at forudsige den kortsigtede retning for både olie- og rentemarkederne i den nuværende situation.

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Kilder: Dw, The Guardian