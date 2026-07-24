Oliepriser tæt på 100 dollar sender canadiske dollar op på forsyningsfrygt

Houthi-angreb i Rødehavet og Trumps trusler mod Iran driver oliepriserne kraftigt op og styrker den canadiske dollar mod dollaren.

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Den canadiske dollar er styrket markant mod den amerikanske dollar, efter at oliepriserne i denne uge er steget kraftigt på baggrund af tiltagende forsyningsbekymringer i Mellemøsten. Ifølge Investing.com hænger valutabevægelsen direkte sammen med olieprisernes himmelflugt, da Canada er en betydelig olieeksportør, hvis valuta traditionelt følger råvareprisernes udvikling tæt.

Baggrunden for prisstigningerne er en optrapning af konflikten i Mellemøsten. Houthi-oprørere har angrebet tankskibe i Rødehavet, hvilket har åbnet en ny front i regionens spændinger, mens præsident Donald Trump har truet med at udvide amerikanske angreb mod Iran, skriver Financial Post. De to forhold har tilsammen skabt betydelig usikkerhed om fremtidige oliestrømme fra en af verdens vigtigste olieregioner.

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Store udsving på ugebasis

Ifølge Economic Times var Brent-futures fredag morgen faldet med 81 cent, svarende til 1 procent, til 99,68 dollar pr. tønde, men var stadig på vej mod en ugentlig stigning på 13,5 procent. WTI-futures faldt tilsvarende 70 cent, eller 0,76 procent, til 91,49 dollar pr. tønde og var samtidig på vej mod en ugentlig fremgang på omkring 11 procent.

De store udsving illustrerer, hvor følsomt oliemarkedet i øjeblikket er over for geopolitiske nyheder. Selv et enkelt angreb eller en enkelt udtalelse fra en central politisk aktør kan udløse betydelige bevægelser i råvarepriserne, hvilket igen smitter af på valutamarkedet.

Hvorfor det rører den canadiske dollar

Canada er blandt de største olieeksporterende lande i verden, og landets valuta har historisk en tæt sammenhæng med råoliepriserne. Når oliepriserne stiger, forventer investorer typisk større indtægter til canadiske energiselskaber og statskasse, hvilket øger efterspørgslen efter den canadiske dollar over for andre valutaer, herunder den amerikanske dollar.

Bevægelsen kommer samtidig med, at markederne generelt holder øje med, hvordan de højere energipriser kan påvirke inflationen globalt. Stigende oliepriser risikerer at presse forbrugerpriserne op igen, hvilket kan komplicere centralbankernes overvejelser om den fremtidige pengepolitik – både i Nordamerika og i Europa.

Betydning for danske investorer

For danske investorer er udviklingen relevant af flere grunde. Stigende oliepriser kan gavne aktier inden for energi- og shippingsektoren, mens de omvendt kan lægge pres på virksomheder med høje energiomkostninger, herunder dele af industrien og transportsektoren.

Samtidig kan en stærkere olierelateret valuta som den canadiske dollar have betydning for investorer med eksponering mod nordamerikanske aktiver eller råvarer, da valutakurserne påvirker det reelle afkast, når investeringer omregnes til danske kroner. Uroen i Mellemøsten understreger desuden, hvor følsomme både råvare- og valutamarkederne fortsat er over for geopolitiske begivenheder, hvilket taler for øget agtpågivenhed blandt investorer i den kommende tid.

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Kilder: Investing.com, Economictimes, Financialpost