Oliepriserne falder, da geopolitiske risici nedtones af handlende

Oliepriserne fortsatte deres fald mandag og forlængede augusts tab, da handlende afviste den umiddelbare risiko for forsyningsforstyrrelser fra potentielle nye sanktioner mod Rusland. I stedet fokuserer markedsdeltagerne nu på svingende efterspørgselssignaler fra Kina og udsigterne til et potentielt overudbud.

Sanktioner: Træthed og markedsligegyldighed

Mens opfordringer til sekundære sanktioner mod købere af russisk olie og gas er vokset i Europa, har markedets reaktion været markant afdæmpet. Dette tyder på, at handlende bliver mere og mere ufølsomme over for geopolitiske risici, især dem, der er relateret til russisk forsyning. Ifølge analytikere hos ING kræver sanktioner solid opbakning fra USA, hvis de skal være virkelig effektive.

USA har indtil videre taget en mere målrettet tilgang og har for nylig indført en yderligere told på 25% på indisk import som reaktion på Indiens aggressive køb af russisk råolie. Den har dog afstået fra at sanktionere andre vigtige købere som Kina, en beslutning, der har givet markedet tillid til, at et større udbudschok ikke er nært forestående.

Fundamentals er i centrum

Med aftagende geopolitiske bekymringer er markedets opmærksomhed vendt tilbage til den grundlæggende udbuds- og efterspørgselsdynamik. Oliepriserne faldt med over 7% i august, primært drevet af frygt for et overudbud, da OPEC+ fortsatte med at øge produktionen.

Efterspørgselsudsigterne er fortsat usikre. Det amerikanske brændstofforbrug forventes at aftage, efterhånden som sommerens køresæson slutter, mens udsigten til stigende OPEC+-produktion i de kommende måneder rejser bekymring for, at de globale lagre kan stige, hvis den økonomiske vækst forbliver afdæmpet. Handlende følger også nøje økonomiske data fra Kina, verdens største olieimportør. Landets officielle PMI for fremstillingsindustrien faldt for femte måned i træk i august, men en undersøgelse af den private sektor viste en overraskende genopretning af fabriksaktiviteten, hvilket tegner et blandet billede af efterspørgselsudsigterne. Disse modstridende data efterlader investorer på jagt efter en klarere retning for oliemarkedet.