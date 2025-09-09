Oliepriserne stiger midt i geopolitisk og økonomisk pres

Oliepriserne steg med næsten 2% tirsdag, drevet af en kombination af geopolitiske spændinger og centrale økonomiske faktorer. Stigningen fulgte efter et israelsk angreb på Hamas’ ledelse i Qatar, hvilket gav anledning til bekymring om en voksende konflikt i det energirige Mellemøsten. Brent-råoliefutures steg med 1,18 dollars til 67,20 dollars pr. tønde, mens amerikansk West Texas Intermediate (WTI) råolie steg med 1,14 dollars til 63,40 dollars.

Faktorer, der presser priserne op

Mens angrebet i Qatar var en primær katalysator, havde flere andre faktorer allerede understøttet en prisstigning. Den seneste stigning i olieproduktionen fra OPEC+ var mindre end forventet, hvilket indikerer en forsigtig tilgang til produktionen. Derudover blev markederne styrket af forventninger om, at Kina ville fortsætte med at opbygge sine olielagre.

Bekymringer over potentielle nye sanktioner mod Rusland spillede også en betydelig rolle. Efter et større luftangreb på en regeringsbygning i Kyiv indikerede den amerikanske præsident Donald Trump, at han var klar til at gå over til en “anden fase” af restriktioner. Eventuelle nye sanktioner kan yderligere mindske Ruslands olieforsyning til det globale marked og lægge et opadgående pres på priserne.

Fremtidigt syn

Fremadrettet følger handlende nøje kommende rapporter, herunder ugentlige amerikanske lagerdata og månedlige rapporter fra både OPEC og Det Internationale Energiagentur.

Markedet er også stærkt fokuseret på den amerikanske centralbank, som i vid udstrækning forventes at sænke renten på sit kommende møde. Lavere renter reducerer typisk låneomkostningerne for forbrugerne og kan øge den økonomiske vækst, hvilket igen øger efterspørgslen efter olie. Ifølge StoneX-analytiker Alex Hodes vil både råvare- og aktiemarkederne nøje følge Feds beslutning, som forventes at blive truffet den 16.-17. september.