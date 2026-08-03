Oliepriserne styrtdykker efter Trumps pause i Iran-konflikten

Trump aflyser nyt angreb på Iran og satser på hurtig atomaftale. Oliepriserne falder markant, mens OPEC+ samtidig øger produktionen.

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Oliepriserne faldt markant mandag, efter at USA’s præsident Donald Trump meddelte, at han sætter et planlagt angreb på Iran på pause for i stedet at forsøge at nå frem til en hurtig aftale om landets atomprogram. Udmeldingen fik markedet til at trække vejret ud efter en måned, hvor oliepriserne var steget med over 20 procent på grund af den optrappede konflikt i Mellemøsten.

Ifølge Financial Times faldt olieprisen på tegn på nedtrapning, efter at Iran samtidig meldte ud, at en aftale med Oman om at genåbne Hormuzstrædet for skibstrafik var tæt på at falde på plads. Strædet er en af verdens vigtigste transportveje for olie, og trusler mod sejladsen der har været en central drivkraft bag de seneste ugers prisstigninger.

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Trump: Andre lande i regionen bad om ro

Ifølge BBC har Trump forklaret, at både Iran og andre lande i Mellemøsten anmodede Washington om at holde igen med et angreb, fordi “rammerne” for en aftale efter hans opfattelse allerede var på plads. Den amerikanske præsident har betinget den fortsatte tilbageholdenhed af, at en aftale kommer hurtigt i hus.

Fortune skriver, at Trump søndag oplyste, at forhandlingerne skulle genoptages mandag eftermiddag, uden dog at uddybe hvilke parter der konkret deltager. Samtidig fortsætter Iran sine drøftelser med Oman specifikt om at få normaliseret sejladsen gennem Hormuzstrædet, hvor skibsfartsdata ifølge kilder har vist reduceret trafik efter den seneste tids hændelser.

OPEC+ øger produktionen midt i usikkerheden

Samtidig med den diplomatiske udvikling har OPEC+ godkendt en yderligere forøgelse af oliekartellets produktionskvoter. Ifølge Crypto Briefing er der tale om en stigning på 188.000 tønder om dagen, hvilket kan bidrage til at dæmpe frygten for global olieknaphed i takt med, at de geopolitiske spændinger aftager.

Effekten af produktionsstigningen på markedet vurderes dog fortsat at være begrænset, da usikkerheden om Iran-forhandlingernes udfald og situationen omkring Hormuzstrædet stadig vejer tungt i prisdannelsen. Markedet afventer i stedet konkrete resultater af de genoptagne samtaler, før det for alvor lægger den seneste tids risikopræmie bag sig.

Hvad betyder det for danske investorer

For danske investorer er udviklingen relevant på flere fronter. Et fald i oliepriserne kan lette presset på transportsektoren og energitunge virksomheder, mens det samtidig kan dæmpe den importerede inflation, som har fyldt meget i rentebeslutninger både i USA og Europa den seneste tid.

Omvendt er situationen stadig skrøbelig. Skulle forhandlingerne mellem USA og Iran bryde sammen, eller skulle Hormuzstrædet igen blive et konfliktpunkt, kan oliepriserne hurtigt vende tilbage til de forhøjede niveauer, der har præget markedet gennem den seneste måned. Investorer med eksponering mod energisektoren og rederier bør derfor følge udviklingen tæt de kommende dage, hvor det viser sig, om “rammerne” for en aftale, som Trump har beskrevet dem, reelt kan omsættes til en konkret løsning.

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Kilder: Economictimes, Financial Times, BBC, Fortune, Cryptobriefing