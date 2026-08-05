Olsegiganter tjente 93 mia. dollar i tre måneder på Iran-krigens prisboom

Otte af verdens største olieselskaber, heriblandt BP, har tjent enorme summer på højere energipriser under Iran-konflikten – og det vækker fornyet klimakritik.

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Otte af verdens største olie- og gasselskaber har på blot tre måneder tjent mere end 93 milliarder dollar (cirka 650 milliarder kroner), mens konflikten om Iran sendte energipriserne op og en klimakrise-drevet hedebølge kostede menneskeliv. Det viser en opgørelse fra The Guardian, der sætter fornyet fokus på de gigantiske overskud i energisektoren midt i en global krise.

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Blandt de selskaber, der har profiteret markant, er britiske BP. Ifølge Sky News er BP’s overskud i den seneste kvartalsrapport igen mere end fordoblet – anden gang i træk, at selskabet leverer et sådant resultat, drevet af de høje brændstofpriser under Iran-krigen. Saudi Aramco, verdens største olieselskab, indgår også blandt de selskaber, hvis kæmpeoverskud nu genantænder debatten om, hvem der bør betale for klimaskaderne.

Krigen som prisdriver

Iran-konflikten har i flere måneder skabt frygt for forstyrrelser i olieforsyningen, særligt via Hormuz-strædet, som en stor del af verdens olietransport passerer igennem. Den usikkerhed har presset energipriserne op, og det er netop den prisstigning, der ifølge The Guardian har givet de otte store selskaber deres kolossale overskud i tredje kvartal.

Samtidig har verden oplevet dødelige hedebølger, som klimaforskere kæder sammen med den fortsatte udledning fra fossile brændstoffer. Kombinationen af krigsdrevet prisstigning og klimakrise har ifølge The Guardian skabt et politisk pres for, at olieselskaberne bør bidrage økonomisk til at reparere de miljøskader, deres produkter er med til at forårsage.

“Cashing in on human misery”

Kritikere citeret af The Guardian beskriver situationen som selskaber, der “cashinger in on human misery” – altså tjener på menneskelig lidelse – og kræver, at olie- og gaskoncerner som Saudi Aramco og BP finansierer den grønne omstilling og betaler for klimaskader, i takt med at de høster ekstraordinære overskud fra konflikter og prisudsving.

For BP markerer det seneste kvartal endnu en periode med voldsom overskudsvækst. Ifølge Sky News er det nu anden kvartal i træk, at selskabets profit stort set fordobles, hvilket underbygger billedet af, at Iran-krigen har været en direkte økonomisk gevinst for de store energiselskaber – selv mens den har skabt global usikkerhed og bidraget til stigende priser for forbrugere verden over.

Betydning for danske investorer

For danske investorer med eksponering mod energisektoren – herunder gennem globale indeksfonde eller direkte aktier i selskaber som BP og Shell – er de kraftige overskud en påmindelse om, hvor følsom sektoren er over for geopolitiske begivenheder. Samtidig understreger sagen den stigende regulatoriske og politiske risiko, som olie- og gasselskaber står over for, i takt med at pres for ekstraskatter og klimabidrag vokser i flere lande.

Udviklingen kommer, mens markederne løbende forholder sig til situationen omkring Iran og mulige fremskridt i internationale forhandlinger, hvilket kan have direkte betydning for, hvor længe det nuværende prisniveau – og dermed olieselskabernes ekstraordinære indtjening – kan fortsætte.

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Kilder: The Guardian, News