OPEC+ signalerer forsigtig stigning i olieproduktionen midt i aftagende efterspørgsel

OPEC+ forventes at godkende endnu en stigning i olieproduktionen til oktober, men kilder siger, at stigningen sandsynligvis vil være mindre end i de seneste måneder. Den forsigtige tilgang signalerer en delikat balancegang for gruppen, da den afvejer et ønske om at sænke priserne og vinde markedsandele mod en potentiel afmatning i den globale efterspørgsel.

Navigering i geopolitisk og markedsmæssigt pres

I en strategisk vending fra sin tidligere politik med dybe produktionsnedskæringer har OPEC+ allerede tilføjet cirka 2,5 millioner tønder om dagen (bpd) til markedet siden april. Dette aggressive træk havde til formål at styrke markedsandelen og reagere på internationalt pres, især fra USA, for at sænke oliepriserne. Disse stigninger har dog indtil videre ikke formået at køle markedet væsentligt ned, med oliepriser, der ligger tæt på 66 dollars pr. tønde. Dette forhøjede prisniveau skyldes i høj grad vestlige sanktioner mod store producenter som Rusland og Iran, som har strammet det globale udbud og støttet konkurrerende produktion fra lande som USA.

Balancering af udbud og efterspørgsel midt i et aftagende marked

Den kommende beslutning afspejler et nyt lag af kompleksitet for kartellet. Selvom kilder bekræfter en principiel aftale om at øge produktionen, er den forventede stigning på mindst 135.000 tønder pr. dag, hvor nogle antyder, at den kan være tættere på 200.000-350.000 tønder pr. dag, langt mindre end den 547.000 tønder pr. dag, der blev set i september. Det reducerede tempo er drevet af bekymringer om, at den globale efterspørgsel kan aftage med afslutningen af ​​sommerens driving sæson. Desuden står gruppen over for en betydelig praktisk begrænsning: de fleste medlemslande pumper allerede tæt på deres maksimale kapacitet, hvilket betyder, at kun få lande, såsom Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater, realistisk kan tilføje flere tønder til markedet. Den endelige beslutning, der skal træffes på et kommende onlinemøde, vil afsløre, hvordan alliancen planlægger at navigere i disse konkurrerende pres, samtidig med at den gradvist afvikler sine resterende produktionsnedskæringer.