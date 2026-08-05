OpenAI betaler 3,2 mio. dollar til amerikanske myndigheder i diskriminationssag

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

OpenAI og selskabets datterselskab Statsig har indgået et forlig på 3,2 millioner dollar med det amerikanske justitsministerium efter anklager om, at virksomhederne diskriminerede amerikanske jobansøgere til fordel for udenlandsk arbejdskraft. Det oplyser justitsministeriet ifølge Business Insider og The Guardian.

Ifølge justitsministeriet skal OpenAI og Statsig, der udvikler softwareløsninger til produktudvikling, have rekrutteret udenlandske medarbejdere med midlertidige arbejdsvisa til en række ledige stillinger og samtidig have taget skridt til at afholde amerikanske ansøgere fra at søge de samme jobs. Det er den slags praksis, der ligger til grund for sagen.

Annonce · Saxo Er du klar til at investere? Åbn en gratis konto hos Saxo og få adgang til aktier, ETF'er og obligationer til lave priser. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

OpenAI afviser anklagerne

OpenAI bestrider justitsministeriets fremstilling af sagen, men har ifølge Business Insider erklæret sig villig til at gå videre med et program, der skal understøtte medarbejdere med behov for immigrationshjælp. Selskabet lægger dermed op til, at forliget snarere skal ses som et fremadrettet tiltag end en erkendelse af skyld.

Sagen føjer sig til en række igangværende diskussioner i USA om brugen af visumprogrammer som H-1B, der giver amerikanske virksomheder mulighed for at ansætte højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Kritikere har længe hævdet, at nogle teknologivirksomheder bruger ordningen til at presse lønninger og fortrænge indenlandske ansøgere, mens virksomhederne typisk peger på mangel på kvalificeret arbejdskraft som begrundelse.

Statsig en central del af sagen

Statsig, der blev en del af OpenAI-koncernen, er navngivet direkte i justitsministeriets meddelelse som medansvarlig i sagen. Ifølge The Guardian fremgår det af justitsministeriets pressemeddelelse, at begge selskaber skal have taget aktive skridt for at fravælge amerikanske ansøgere i rekrutteringsprocessen til fordel for udenlandske kandidater med visumstatus.

Forliget blev offentliggjort tirsdag og indebærer, at OpenAI og Statsig betaler i alt 3,2 millioner dollar til amerikanske myndigheder. Beløbet er beskedent set i forhold til OpenAI’s samlede værdiansættelse, men sagen sætter fokus på selskabets ansættelsespraksis i en tid, hvor virksomheden ekspanderer hastigt og ansætter tusindvis af medarbejdere globalt for at understøtte udviklingen af sine AI-modeller.

Betydning for investorer

For investorer, der følger AI-sektoren tæt, er sagen en påmindelse om, at hastigt voksende teknologiselskaber som OpenAI er underlagt stigende regulatorisk og politisk bevågenhed i USA – ikke kun på AI-sikkerhed og konkurrenceforhold, men også på klassiske arbejdsmarkedsspørgsmål. Sager af denne type kan potentielt medføre yderligere krav om gennemsigtighed i rekrutteringspraksis for teknologivirksomheder, der i stor stil benytter sig af internationale visumordninger.

OpenAI er ikke børsnoteret, men selskabets værdiansættelse og forretningsudvikling har stor indirekte betydning for både investorer i konkurrerende AI-selskaber og for de mange børsnoterede teknologigiganter, der har investeret i eller samarbejder med virksomheden.

Kilder: Business Insider, The Guardian