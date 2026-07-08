OpenAI får grønt lys fra USA til at lancere GPT-5.6 bredt

Axios: Det amerikanske handelsministerium har godkendt en bred udrulning af OpenAIs GPT-5.6, som ventes at ramme brugere allerede denne uge.

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Det amerikanske handelsministerium har givet grønt lys til, at OpenAI kan lancere sin nyeste avancerede AI-model, GPT-5.6, bredt til offentligheden. Det skriver mediet Axios ifølge en kilde med kendskab til sagen, og nyheden er videreformidlet af CNBC.

Ifølge rapporten forventer OpenAI, at udrulningen kan ske allerede i denne uge, efter at selskabet har gennemført yderligere test og afholdt møder med amerikanske embedsmænd. Hverken OpenAI, Det Hvide Hus eller handelsministeriet har umiddelbart besvaret CNBC’s henvendelser om sagen.

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Godkendelsen er relevant for investorer, fordi den markerer endnu et skridt i den stadig tættere sammenhæng mellem amerikansk teknologipolitik og udviklingen af generativ kunstig intelligens. AI-sektoren er blevet en central drivkraft for aktiemarkederne globalt, og enhver ændring i regulatorisk tilgang kan påvirke tempoet i lanceringer og dermed indtjeningsforventninger hos store techselskaber og deres samarbejdspartnere.

Fra begrænset test til bred adgang

Den ventede lancering følger, at OpenAI sent sidste måned præsenterede tre nye modeller: GPT-5.6 Sol, Terra og Luna. Dengang valgte selskabet en trinvis strategi, hvor adgangen indledningsvis blev begrænset til det, OpenAI selv kaldte “en lille gruppe af betroede partnere”, for at sikre fuld overholdelse af de føderale myndigheders krav. Selskabet oplyste ikke navnene på disse partnere.

I et blogindlæg i forbindelse med annonceringen skrev OpenAI, at man “tror på bred adgang”, og at man arbejdede på at gøre modellerne generelt tilgængelige i løbet af de kommende uger. Den nu rapporterede godkendelse fra handelsministeriet ser ud til at bane vejen for netop den brede tilgængelighed, som OpenAI hele tiden har efterspurgt.

Ifølge CNBC kommer den amerikanske beslutning, mens Trump-administrationen har lagt sig fast på en mere håndfast tilgang til regulering af kunstig intelligens. Strategien indebærer, at myndighederne vurderer en models kapaciteter, før den får lov til at blive rullet ud i fuld skala – en proces, der kan forsinke lanceringer, men som samtidig skal begrænse risici ved kraftfulde AI-systemer.

Anthropic har oplevet lignende forsinkelser

OpenAI er ikke det eneste amerikanske AI-selskab, der har mærket konsekvenserne af den skærpede kontrol. Ifølge CNBC måtte OpenAIs indenlandske konkurrent Anthropic sidste måned suspendere sine modeller Claude Fable 5 og Mythos 5, mens selskabet sikrede overholdelse af amerikanske eksportkontrolregler.

Restriktionerne blev ophævet i sidste uge, hvilket satte en stopper for en periode med regulatorisk usikkerhed, der havde begrænset adgangen til modellerne for brugere verden over. Episoden illustrerer, hvordan amerikanske techselskaber i stigende grad opererer i et miljø, hvor lanceringstidspunkter kan afhænge lige så meget af myndighedsgodkendelser som af teknisk færdiggørelse.

Den stramme amerikanske kontrol med hjemlige frontlinje-AI-modeller ser dog ud til at skabe en utilsigtet fordel for kinesiske konkurrenter. Ifølge CNBC har det kinesiske selskab Zhipu, der handles som Knowledge Atlas Technology JSC, udnyttet pausen i de amerikanske lanceringer til at vinde terræn med billigere og mere tilgængelige modeller.

Zhipu lancerede sidste måned modellen GLM 5.2, som ifølge rapporten kan downloades, finjusteres og køres gratis på virksomheders egne servere. Det gør modellen særlig attraktiv for virksomheder, der ønsker fuld kontrol over deres data og infrastruktur, uden at skulle betale licensafgifter til amerikanske udbydere.

Betydning for markedet og danske investorer

For investorer med eksponering mod AI-sektoren – herunder danske investorer med positioner i amerikanske techgiganter eller AI-relaterede aktier – understreger sagen, hvor tæt sammenkoblet den kommercielle udvikling af generativ AI nu er med amerikansk industripolitik. En hurtigere godkendelse af GPT-5.6 kan styrke OpenAIs konkurrenceposition over for både Anthropic og kinesiske udbydere som Zhipu, hvilket i sidste ende kan påvirke efterspørgslen efter chips, cloud-kapacitet og datacenterinvesteringer.

Samtidig viser de skiftende regulatoriske forhold, at investorer bør forvente en vis volatilitet omkring lanceringsdatoer for nye AI-modeller, da godkendelsesprocesser fra amerikanske myndigheder kan trække lanceringer ud eller pludselig fremskynde dem. Det gælder både for OpenAI, som endnu ikke er børsnoteret, men hvis udvikling tæt følges af investorer i Microsoft og andre samarbejdspartnere, samt for konkurrenter som Anthropic.

Konkurrencen fra kinesiske aktører med gratis eller billige modeller kan desuden lægge et prispres på den bredere AI-industri og potentielt udfordre indtjeningsmarginerne hos vestlige udbydere, der er afhængige af betalte abonnementer og licenser. Det er et tema, som europæiske og danske investorer med eksponering mod techsektoren bør holde øje med i de kommende måneder.

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