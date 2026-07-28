OpenAI og Anthropic går sammen om at presse Washington til AI-regler

Ærkerivalerne OpenAI og Anthropic samarbejder for første gang om at få amerikanske myndigheder til at indføre klare "pacing rules" for AI-udvikling.

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To af verdens mest indflydelsesrige AI-selskaber, OpenAI og Anthropic, går nu sammen om et fælles politisk mål i Washington. Ifølge Investing.com presser medarbejdere fra begge virksomheder den amerikanske regering til at bakke op om såkaldte “pacing rules” for udviklingen af kunstig intelligens – regler, der skal tilpasse tempoet i AI-udvikling efter myndighedernes evne til at føre tilsyn med teknologien.

Samarbejdet er usædvanligt, fordi OpenAI og Anthropic ellers er hårde konkurrenter på markedet for avancerede sprogmodeller og AI-tjenester. Ifølge CoinGape er de to selskaber gået sammen om netop dette emne, fordi de deler en bekymring om, at den hastige udvikling af AI risikerer at overhale den regulatoriske ramme, der skal sikre ansvarlig brug af teknologien.

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Fælles front trods hård konkurrence

Både OpenAI og Anthropic kæmper normalt om de samme kunder, investorer og talenter i en branche, hvor milliarder af dollars investeres i udviklingen af næste generation af kunstig intelligens. At de to selskaber nu lægger konkurrencen til side for at tale med én stemme om AI-sikkerhed og myndighedstilsyn, understreger ifølge kilderne, hvor central reguleringsdebatten er blevet for hele sektoren.

Initiativet kommer forud for nye amerikanske reguleringstiltag, som ifølge CoinGape er under forberedelse i Washington. Hverken Investing.com eller CoinGape oplyser konkrete detaljer om, hvornår disse regler kan træde i kraft, eller hvilken form de vil tage, men presset fra medarbejdere i begge selskaber peger på, at branchen selv ønsker indflydelse på, hvordan rammerne bliver udformet.

Hvorfor det betyder noget for investorer

For investorer med eksponering mod AI-sektoren – uanset om det er gennem teknologiaktier, venturekapital eller fonde med fokus på kunstig intelligens – er reguleringsudviklingen i USA en central risikofaktor. Klare og forudsigelige “pacing rules” kan på den ene side skabe mere stabile rammer for selskaber som OpenAI og Anthropic, men på den anden side også lægge begrænsninger på, hvor hurtigt nye AI-modeller kan udvikles og lanceres.

Selv om hverken OpenAI eller Anthropic er børsnoterede selskaber, har begge stor indirekte betydning for aktiemarkedet. OpenAI har tætte bånd til Microsoft, mens Anthropic har modtaget massive investeringer fra blandt andre Amazon og Google-moderselskabet Alphabet. Ændringer i den regulatoriske ramme for AI kan derfor sive ind i værdisætningen af flere af verdens største techselskaber, som mange danske investorer har eksponering mod via globale indeksfonde.

Del af en større regulatorisk bølge

Fremstødet fra OpenAI og Anthropic kommer i en periode, hvor amerikanske lovgivere og myndigheder generelt har intensiveret debatten om, hvordan hurtigt fremadstormende teknologier som kunstig intelligens og kryptovaluta skal reguleres. Selv om de konkrete krav til AI-tilsyn stadig er under udformning, tyder samarbejdet mellem de to AI-giganter på, at branchen selv søger en plads ved bordet, når rammerne skal fastlægges – snarere end at lade reguleringen alene blive dikteret udefra.

For danske investorer, der følger den globale AI-udvikling tæt, er sagen endnu et tegn på, at reguleringsrisiko er ved at blive en fast del af risikobilledet for techsektoren – på linje med tidligere tiders debat om krypto- og finansregulering.

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Kilder: Investing.com, Coingape