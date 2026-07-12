Oracle-fejl koster Hedera-protokollen Bonzo Lend 9 mio. dollar

En sårbarhed i en tredjeparts oracle fra Supra gjorde det muligt for en angriber at manipulere prisen på et token og trække 9 mio. dollar ud af Bonzo Lend på Hedera.

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Låneprotokollen Bonzo Lend på Hedera-netværket er blevet udnyttet for omkring 9 millioner dollar, efter at en angriber fandt en sårbarhed i en tredjeparts prisoracle fra selskabet Supra. Det fremgår af oplysninger fra The Block og CoinDesk.

Ifølge CoinDesk mistede Bonzo Lend cirka 77 procent af den værdi, der var låst i protokollen (TVL), som følge af angrebet. Det illustrerer, hvor sårbare selv mellemstore DeFi-protokoller kan være over for fejl i den underliggende prisdata-infrastruktur, som mange lånesystemer er afhængige af.

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Sådan foregik angrebet

Angriberen udnyttede en fejl i verifikationsmekanismen i Supras onchain oracle-kontrakt. Ifølge Cointelegraph gjorde fejlen det muligt kunstigt at opblæse værdien af tokenet SAUCE, som blev brugt som sikkerhedsstillelse i protokollen.

Ved at manipulere den registrerede pris på SAUCE kunne angriberen låne langt mere, end sikkerhedsstillelsen reelt var værd, og på den måde trække omkring 9 millioner dollar ud af Bonzo Lends likviditetspuljer. Ifølge The Block accepterede protokollens verifikator den manipulerede prisopdatering uden at fange uregelmæssigheden.

En anden wallet lovede at returnere pengene

Ud over hovedangrebet identificerede The Block en anden wallet, der ligeledes udnyttede sårbarheden og lånte omkring 1 million dollar. I modsætning til den primære angriber gav denne wallet-ejer sig selv til kende som en såkaldt white hat hacker – en person, der udnytter sikkerhedshuller for at demonstrere dem, uden hensigt om at beholde midlerne.

Ifølge The Block meddelte denne wallet-ejer, at de lånte midler ville blive tilbageført til protokollen. Det er endnu uklart, om og hvornår en tilsvarende afklaring kommer fra bagmanden bag det langt større hovedangreb på cirka 9 millioner dollar.

Endnu et tilbageslag for DeFi-sikkerheden

Episoden føjer sig til en lang række af oracle-relaterede sikkerhedsbrud i DeFi-sektoren, hvor angribere gentagne gange har udnyttet svagheder i den infrastruktur, der leverer prisdata til låne- og handelsprotokoller. For Hedera-netværket, som ellers har markedsført sig på virksomhedsrettet stabilitet og sikkerhed, er sagen en ubelejlig påmindelse om, at også mindre, tilknyttede protokoller kan udgøre en risiko for hele økosystemet.

For danske kryptoinvestorer understreger sagen en central pointe: Selv når man investerer i eller anvender protokoller bygget på anerkendte blockchains, hæfter man reelt for den svageste komponent i kæden – i dette tilfælde en tredjeparts oracle-tjeneste. Hændelsen kan lægge et yderligere pres på HBAR og andre Hedera-relaterede tokens, i takt med at markedet vurderer de sikkerhedsmæssige konsekvenser.

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Kilder: Theblock, CoinDesk, Cointelegraph