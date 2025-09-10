Oracle stiger kraftigt på Blockbuster Cloud Outlook og bekræfter sin transformation til et AI-vækstcenter

Aktierne i Oracle steg med næsten 30% i førhandelen. Den dramatiske revurdering blev ikke drevet af resultaterne for første kvartal, som ikke levede op til forventningerne, men af ​​en forbløffende ny udsigt for sin cloud-forretning. Softwaregigantens fremtidige indtægtspipeline, en nøgleindikator for dens vækstkurve, har styrket investorernes tillid og cementeret dens position som en vigtig aktør i kapløbet om AI og cloud computing.

Den nye nøglemåling: En massiv omsætningsefterslæb

Den primære katalysator for aktiens stigning var en blockbuster-meddelelse vedrørende dens Resterende præstationsforpligtelser (RPO), Oracles mest anerkendte mål for bogført omsætning. RPO-tallet steg med hidtil usete 359% år-til-år til 455 milliarder dollars, hvilket langt overgik selv de mest optimistiske konsensusestimater. Denne massive ordrebeholdning, med 317 milliarder dollars i nye handler tilføjet alene i kvartalet, giver et uovertruffent niveau af indsigt i virksomhedens fremtidige indtægtsstrømme. Som analytikere fra UBS bemærkede, er denne skala så væsentligt over Streets estimater, at den retfærdiggør en betydelig revurdering af Oracle som måske den “største vækstaccelerationshistorie for store virksomheder inden for al teknologi.”

Brændstof til AI-økosystemet

Oracles robuste prognose er en stærk tillidserklæring til deres Oracle Cloud Infrastructure (OCI), som forventes at vokse aggressivt og nå 144 milliarder dollars i omsætning inden for fire år. Virksomhedens engagement i at udbygge sin AI-drevne cloud fremgår yderligere af deres 35 milliarder dollars prognose for kapitaludgifter for hele året. Denne massive investering er ikke kun en velsignelse for Oracle, men sender også et meget optimistisk signal til nøgleleverandører som halvledergiganten Nvidia og andre hardwareudbydere, der er afgørende for at opbygge fremtidens AI-infrastruktur. Vejledningen bekræfter, at Oracle er en vigtig aktør i AI-økosystemet, der tiltrækker milliardkunder og aktivt udvider sin GPU-datacenterkapacitet for at imødekomme den umættelige efterspørgsel efter AI-beregningskraft.