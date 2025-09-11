Oracles stigende aktie nærmer sig en værdiansættelse på 1 billion dollars, drevet af skelsættende AI Cloud-aftaler

Oracles aktier er midt i en historisk stigning, der katapulterer virksomhedens markedsværdi til svimlende 933 milliarder dollars og bringer den på randen af ​​at blive en del af den eksklusive billion-dollar-klub. Denne bemærkelsesværdige stigning er ikke et tilfælde; det er det direkte resultat af virksomhedens aggressive omstilling til AI-cloud-infrastruktur, bekræftet af en bølge af milliardhandler, der omformer dens vækstkurve. Stigningen har også en dramatisk personlig dimension, da medstifter Larry Ellisons formue er vokset, hvilket placerer ham inden for rækkevidde af titlen som verdens rigeste person.

AI Cloud Catalyst

I hjertet af Oracles rekordstore vækst er en massiv tilstrømning af efterspørgslen efter deres cloud-tjenester, drevet af det umættelige behov for computerkraft i kunstig intelligens-sektoren. En betydelig katalysator var en rapporteret aftale på 300 milliarder dollars med OpenAI, en af ​​de største i historien. Denne enestående transaktion understreger markedets nyfundne tillid til Oracles evne til at konkurrere med etablerede cloud-ledere og positionerer virksomheden som en kritisk infrastrukturleverandør i det globale AI-kapløb. Virksomhedens langsigtede satsning på at opbygge specialiseret, højtydende cloud-infrastruktur betaler sig nu på en monumental måde.

Ellisons klatring op ad formuestigen

De økonomiske gevinster for virksomheden er direkte oversat til dens medstifter og største aktionær. Larry Ellisons nettoformue er steget med næsten 100 milliarder dollars på et enkelt år og nåede 392,6 milliarder dollars, primært på grund af hans massive ejerandel på 41% i Oracle. Hans formue nærmer sig nu den for Elon Musk, den nuværende verdens rigeste person, hvis formue er på 439,9 milliarder dollars. Ellisons opstigning er et bevis på de stigende afkast af en succesfuld langsigtet virksomhedsstrategi, hvor hans lederskab i at navigere virksomhedens overgang har skabt enorm værdi for aktionærerne.

Oracles overpræstation har også en dominoeffekt på det bredere marked. Aktien er næsten fordoblet i år, hvilket har overgået gevinsterne hos mange af de såkaldte “Magnificent Seven” tech-giganter og genoplivet investorernes entusiasme for den AI-relaterede handel. Stigningen markerer et kraftfuldt skift i markedet, hvor virksomheder, der leverer den essentielle rygrad for AI-innovation, fremstår som de nye ledere.