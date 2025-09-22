Oura Health nærmer sig værdiansættelse på 11 milliarder dollars i seneste finansieringsrunde

Det finske sundhedsteknologiselskab Oura Health Oy, skaberen af ​​den populære Oura sundheds- og fitnessring, er angiveligt klar til at sikre en betydelig kapitalindsprøjtning, der vil øge værdiansættelsen til cirka 11 milliarder dollars.

Finansieringsdetaljer og markedsudvikling

Ifølge en Bloomberg-rapport er virksomheden på nippet til at afslutte en Serie E-finansieringsrunde på 875 millioner dollars, hvilket værdiansætter den til omkring 10,9 milliarder dollars. Dette tal repræsenterer en bemærkelsesværdig fordobling af værdiansættelsen fra den forrige Serie D-runde i november sidste år, hvor den blev værdiansat til 5 milliarder dollars. Den betydelige stigning er understøttet af robust vækst, hvor virksomheden har solgt cirka 3 millioner ringe i løbet af det seneste år.

Strategisk kapitaludnyttelse

De nye midler er øremærket til flere centrale strategiske initiativer. Kapitalen vil blive brugt til betydeligt at opskalere produktionen for at imødekomme den stigende forbrugerefterspørgsel, yderligere investere i produktudvikling for at forbedre ringens kapacitet og accelerere dens internationale ekspansion. Denne succesfulde finansieringsrunde positionerer Oura som en dominerende aktør og understreger markedets appetit på ikke-påtrængende, datadrevet wellness-teknologi.